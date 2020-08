Rząd UK rozpoczyna kampanię informacyjną #backtoschoolsafely. Chce przekonać rodziców, że powrót do szkoły we wrześniu będzie bezpieczny

Rząd UK chce przekonać rodziców, by ich dzieci wróciły we wrześniu do szkoły

Rząd Borisa Johnsona robi wszystko, aby z początkiem września dzieci powróciły w UK do szkoły. Z tego też względu Downing Street rozpoczyna właśnie kampanię informacyjną #backtoschoolsafely, za pomocą której chce przekonać rodziców, że powrót ich dzieci do szkoły będzie bezpieczny.

Uruchamiając kampanię informacyjną dotyczącą powrotu dzieci do szkoły we wrześniu, rząd brytyjski poniekąd reaguje na doniesienia o tym, że wielu rodziców nie chce wypuszczać swoich pociech z domu i że woli zapłacić wysokie kary, niż narażać na złapanie koronawirusa zarówno dzieci, jak i ich bliskich dorosłych. Rząd jest zdesperowany, by przywrócić normalne nauczanie, ponieważ, jak zaznacza premier, to jego „moralny obowiązek”. Przypomnijmy też, że tylko w zeszłym tygodniu minister ds. edukacji Gavin Williamson przeprosił uczniów za to, że przez kilka miesięcy nie mogli uczęszczać do szkół.

Kampania informacyjna

Kampania informacyjna rządu dotycząca bezpieczeństwa w zakresie powrotu dzieci do szkół, ma być powszechna i ma zostać przeprowadzona przy użyciu różnych środków. Rząd będzie chciał dotrzeć do rodziców poprzez internet, media papierowe, telewizję i radio. Rodzice usłyszą, że szkoły będą zobligowane do spełniania aktualnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego nałożonych przez Public Health of England. Chodzi tu m.in. o łączenie dzieci w mniejsze grupki, rozkładanie przerw w czasie, a także dbanie o częstą higienę i mycie rąk wśród uczniów.