Rząd UK ogłosił czwarty i piąty grant dla self-employed. Ile wynosi dofinansowanie i jakie warunki trzeba spełnić tym razem?

Fot. Getty

Rząd UK ogłosił kolejne dotacje dla brytyjskich przedsiębiorców. Na jakie dofinansowanie można liczyć w ramach czwartego i piątego grantu dla self-employed? Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać rządową pomoc SEISS i kiedy wnioski będą przyjmowane.

W związku z przedłużającym się lockdownem i ogłoszeniem nowego budżetu, władze UK potwierdził kolejne dotacje dla brytyjskich przedsiębiorców poszkodowanych w związku z pandemią. Oto jak wysokie dofinansowanie można otrzymać w ramach czwartego i piątego grantu dla self-employed, jakie warunki trzeba spełnić w ramach SEISS oraz w jakich terminach należy aplikować.

Czwarty grant dla self-employed w UK

Czwarty grant dla self-employed został ogłoszony jeszcze w listopadzie 2020, jednak z początkiem marca 2021 rząd potwierdził przedłużenie pomocy dla osób samozatrudnionych w UK. Potwierdzono przede wszystkim wysokość czwartej dotacji SEISS, a także kryteria, jakie trzeba spełniać, by być uprawnionym do rządowego dofinansowania.

Ile wynosi czwarty grant SEISS dla self-employed w UK?

Według oficjalnych informacji wysokość czwartej dotacji SEISS będzie na poziomie 80 proc. średnich zysków przedsiębiorcy uzyskanych w okresie trzech miesięcy. Czwarty grant dla self-employed zostanie wypłacony w jednej transzy. Maksymalna wysokość czwartek dotacji SEISS to 7500 funtów.

Kto może ubiegać się o czwarty grant dla self-employed?

Do czwartej dotacji SEISS kwalifikują się osoby samozatrudnione oraz członkowie spółek. Pod uwagę brane będzie zeznanie podatkowe Self Assessment 2019-2020. W przypadku, gdy okaże się, że dany przedsiębiorca nie kwalifikuje się do czwartego grantu SEISS na podstawie zeznania 2019-2020, wtedy pod uwagę będą brane wcześniejsze zeznania z lata 2016-2020. "Należy pamiętać, że z uwagi na to, że w czwartym grancie SEISS brany jest pod uwagę inny okres podatkowy, kwota dotacji może być wyższa lub niższa od tej, którą przedsiębiorca uzyskał w poprzednich edycjach grantu" - podkreśla Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca w Admiral Tax.

Ponadto, przedsiębiorca ubiegający się o SEISS IV musi wykazać, że osiągał zyski handlowe w ostatnich dwóch latach podatkowych (2019-2020 oraz 2020-2021) oraz że do 2 marca 2021 złożył odpowiednie Self Assessment.

Ponadto, przedsiębiorca musi wykazać, że:

obecnie aktywnie prowadzi działalność gospodarczą, ale jest ona ograniczona z powodu pandemii

wcześniej aktywnie prowadził działalność gospodarczą, ale musiał ją tymczasowo zawiesić z powodu pandemii.

Osoba ubiegająca się o czwarty grant dla self-employed musi także zadeklarować, że

zamierza kontynuować działalność gospodarczą

ma uzasadnione przekonanie, że zyski przedsiębiorstwa ulegną znacznemu obniżeniu z powodu ograniczenia działalności, spadku popytu lub braku możliwości prowadzenia działalności ze względu na pandemię.

Kiedy można aplikować o czwarty grant SEISS?

Aplikacje w ramach czwartego grantu dla self-emplyed będą przyjmowane w systemie HMRC od końca kwietnia do 31 maja 2021.

Piąty grant dla self-employed w UK

Oprócz potwierdzenia czwartego grantu SEISS, rząd UK ogłosił także, że przedsiębiorcy będą mogli aplikować również później o piątą dotację dla samozatrudnionych. Zapowiedziano, że będzie to ostatnia dotacja, obejmująca okres od maja do września 2021. Wnioski w ramach piątej dotacji SEISS będą przyjmowane do końca lipca.

Wysokość piątej dotacji dla self-employed będzie obliczana następująco:

dla self-employed, których obroty spadły o 30 proc. lub więcej wysokość grantu będzie stanowić 80 proc. średnich zysków przedsiębiorstwa z trzech miesięcy, jednak nie więcej niż 7500 funtów

dla przedsiębiorców, których obroty spadły o mniej niż 30 proc., wysokość grantu będzie stanowić 30 proc. średnich zysków z trzech miesięcy, ale maksymalnie 2850 funtów.

Więcej szczegółów na temat piątek dotacji SEISS będzie uzupełnianych w najbliższej przyszłości. Wszelkie informacje o grantach dla przedsiębiorców są aktualizowane na stronach rządowych: Self-Employment Income Support Scheme grant.