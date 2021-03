Polacy pracujący i mieszkający w UK NIE MUSZĄ płacić podatku w Polsce

Fot: PixaBay

Zmiany w zakresie zniesienia ulgi abolicyjnej, które weszły w życie po 1 stycznia 2021 roku uderzyły w Polaków pracujących poza granicami swojego kraju. Jednak nie wszyscy będą zmuszeni do płacenia podatków i w UK, i w Polsce. Opublikowaną ważną intepretację prawną w tej sprawie.

Kilka dni temu w sprawie zniesienia ulgi abolicyjnej i w kwestiach podwójnego opodatkowania została wydana interpretacja prawna przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o numerze 0112-KDIL2-1.4011.928.2020.2.MKA. Dotyczyła ona sytuacji Polaka, który podjął decyzję o emigracjo do UK. Wyjechał z rodziną do pracy w Wielkiej Brytanii. Na Wyspach przebywa na stałe i tam znajduje się jego "centrum interesów życiowych". Do Polski przyjeżdża jedynie na trwająca dwa lub trzy tygodnie urlopy. To nie wszystko. W kraju prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą, która służy mu do wynajmowaniu dwóch pomieszczeń, a więc w ten sposón uzyskuje dochód w Polsce. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczone były na utrzymanie domu, opłacenie mediów i ogrzewania.

Dyrektor KIS wydał intepretację prawną w sprawie dotyczącej Polaków w UK

"Czasem widzimy tendencję organów podatkowych do prób „łowienia” na polską rezydencję mieszkających za granicą Polaków. Najczęściej powodem jest właśnie źródło dochodów w Polsce, np. w formie zarejestrowanej działalności gospodarczej, czy posiadanie tutaj nieruchomości. Na szczęście w omawianej interpretacji dyrektor KIS odszedł od tej praktyki" - komentował Tomasz Krzywański, adwokat w zespole doradztwa dla klientów indywidualnych kancelarii GWW. przytaczany przez specjalistyczny portal "Prawo.pl".

Co to konkretnie oznacza? Otóż opinia "skarbówki" ma istotne znaczenie dla Polaków w UK. Nie tylko tych, którzy całkowicie przenieśli się na Wyspy, ale również tych, którzy wciąż posiadają jakie formalne relacje ze swoją ojczyzną. Koniec końców kluczową kwestią w tym aspekcie jest fakt który z krajów (UK czy PL) zostanie uznany za kraj będący naszą rezydencją podatkową. Od czego to zależy? "O statusie rezydenta podatkowego decyduje to, czy dana osoba przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiada na terytorium Polski ośrodek interesów życiowych" - czytamy na łamach "Prawo.pl". I to jest kwestia decydująca!

Klaruje ona sytuację polskich emigrantów, którzy obawiają się podwójnego opodatkowania

Niemniej, jeśli po wyprowadzce z kraju pozostawimy w Polsce rodzinę, dzieci lub nawet psa to nie jesteśmy zwolnieni z obowiązku rozliczania podatków od całości dochodu w Polsce. I certyfikat rezydencji podatkowej nic tu nie zmieni.

"Przedmiotowa interpretacja daje iskierkę nadziei pełnym obaw osobom. Podatnicy, którzy przenieśli się na stałe do Wielkiej Brytanii, zgodnie ze stanowiskiem KIS, nie muszą opodatkowywać wszystkich dochodów w Polsce, pod warunkiem oczywiście, że są rezydentami Wielkiej Brytanii" - zwraca uwagę cytowana przez "Prawo.pl" Monika Brzostowska, doradca podatkowy w kancelarii KiB.

Cytowane przez portal polskie organy podatkowe wymieniały, jako przesłanki do wskazania centrum interesów życiowych przede wszystkim:

ognisko domowe,

wszelkie powiązania rodzinne i towarzyskie,

aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską,

uprawianie hobby itp.

Z kolei w ocenie spełnienia przesłanki posiadania centrum interesów gospodarczych należy wziąć pod uwagę w szczególności miejsce:

prowadzenia działalności gospodarczej,

źródła dochodów,

posiadanych inwestycji,

majątku nieruchomego i ruchomego,

polis ubezpieczeniowych,

zaciągniętych kredytów,

kont bankowych,

miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem itp.

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/rozliczenie-podatku-przez-pracujacych-w-wielkiej-brytanii,506842.html