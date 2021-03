Kanclerz Skarbu ogłosił budżet 2021. Oto najważniejsze punkty brytyjskiego planu finansowego

Wakacje skarbowe dla osób kupujących nieruchomości w UK zostaną przedłużone o kolejne trzy miesiące. Oznacza to, że zakup domu lub mieszkania o wartości do 500 000 funtów będzie wolny od podatku do końca czerwca. Natomiast w przypadku nieruchomości o wartości do 250 000 funtów, zwolnienie z podatku będzie obowiązywać do końca września 2021.