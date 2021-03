Kwota wolna do podatku w UK w roku podatkowym 2021/2022. Ile wyniesie?

Zgodnie z decyzją kanclerza skarbu, kwota wolna od podatku (Income Tax) w Wielkiej Brytanii zostanie podwyższona o 0,5 proc. w roku podatkowym 2021/2022, jednak przez kolejne lata do kwietnia 2026 roku będzie zamrożona na tym właśnie poziomie.

O tym, w jak dużym kryzysie znajduje się brytyjska gospodarka świadczy chociażby fakt zamrożenia kwoty wolnej od podatku od 2022 roku do 2026 roku. Jest to duża zmiana, gdyż brytyjski rząd każdego roku zwiększał kwotę wolną i było to do tej pory normą.

Kwota wolna od podatku w roku podatkowym 2021/2022

Rishi Sunak w swoim Budżecie 2021 uwzględnił podwyżkę kwoty wolnej od podatku na 2021/2022 o 0,5 proc. do poziomu 12 570 funtów, jednak od roku 2022 do 2026 pozostanie ona zamrożona dokładnie na tym poziomie. Wzrost kwoty wolnej w 2021/2022 roku podatkowym wyniósł jedynie 70 funtów, w porównaniu z rokiem podatkowym 2020/2021.

W przypadku dochodów w przedziale od 12 570 – 50 270 funtów podatek w roku podatkowym 2021/2022 wyniesie 20 proc. Natomiast przy zarobkach od 50 271 do 150 000 funtów podatek wyniesie 40 proc. Z kolei przy dochodach przekraczających 150 000 funtów podatek wzrośnie do 45 proc.

Kwota wolna od podatku w Polsce i innych krajach

Dla porównania w Polsce kwota wolna od podatku w 2021 roku wynosi 8000 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, należy zapłacić podatek w wysokości 17 proc., jeśli kwalifikujemy się do pierwszego progu podatkowego. Kwota wolna od podatku w Polsce na poziomie 8000 utrzymuje się „zamrożona” od 2018 roku. W 2017 roku natomiast wynosiła 6600 zł.

W Niemczech natomiast kwota wolna od podatku w 2021 wynosi 9744 EUR, a względem poprzedniego roku podwyższono ją o 336 EUR.

We Francji z kolei kwota wolna od podatku w 2021 roku wynosi 10 064 EUR.

Jak mówi Agnieszka Moryc z Admiral Tax:

- Wielu Polaków prowadzących działalność na Wyspach mimo trudnej sytuacji związanej z Brexitem i kryzysem gospodarczym uważa, że Wielka Brytania nadal pozostaje przyjaznym krajem dla przedsiębiorców. Kwota wolna od podatku, jeśli spojrzymy na inne kraje, a zwłaszcza Polskę, pozostaje wciąż wysoka.