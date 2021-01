Rząd UK OFICJALNIE radzi brytyjskim firmom zakładanie działalności w UE, żeby unikać kosztów Brexitu

Po co był ten cały Brexit i wychodzenie z UE?

Co mają zrobić brytyjskie firmy, które po Brexicie cierpią na problemy z biurokracją, dodatkowymi opłatami i papierkową robotą? Brytyjskie Department for International Trade (DIT) radzi im... zakładanie działalności w państwach należących do UE!

Cóż za paradoksalna sytuacja! Najpierw brytyjskie władze walczące o wyjście z UE i popierające Brexit przekonywało o słuszności takiego kroku przedstawicieli biznesu i przedsiębiorców, a teraz firmy zajmujące się eksportem do Europy są zachęcane przez rządowych doradców handlowych do zakładania oddzielnych firm w UE, bo w ten sposób będą mogły obejść dodatkowe opłaty, papierkową robotę i podatki wynikające z Brexitu! Jak czytamy na łamach "The Guardian" oficjalna porada ze strony brytyjskich władz dotycząca prowadzenia działalności handlowej po Brexicie polega po prostu na zarejestrowaniu nowej firmy w kraju członkowskim. Dzięki temu eksport towarów na kontynent będzie znacznie łatwiejsze. Jednak w takiej sytuacji pytanie o sensowność wychodzenia z Unii nasuwa się samo...

Jak radzić sobie z brexitową biurokracją?

Doradcy z Departamentu Handlu Międzynarodowego (DIT) sugerują małym firmom w Wielkiej Brytanii zajmującym się handlem z kontynentem "obejście" obowiązującym przepisów. "Guardian" przytacza dwa przypadki przedsiębiorców, którzy borykają się z nowymi barierami handlowymi. Horizon Retail Marketing Solutions z siedzibą w Ely, Cambridgeshire oraz Stewart Superior Ltd z siedzibą w Marlow, Buck podjęły już taką decyzją. Wiadomo również, że wielu innym firmom doradzono to samo!

"Ten facet mówił całkowicie rozsądnie. Powiedziałem mu, czy mam inny wybór [inny niż założenie firmy za granicą]? Potwierdził, że nie widzi innej drogi. Powiedział mi, że to, o czym myślę, jest słuszne. Nie widział innej opcji" - komentował Andrew Moss z Horizon Retail Marketing Solutions, który podjął decyzję o otworzeniu firmy w Holandii.

Taką samą decyzją podjął Geoffrey Betts, dyrektor zarządzający Stewart Superior Ltd. "Kiedy rząd zapewnił, że uda nam się zachować wolny handel UE, to było oczywiste, że będzie to niemożliwe" - komentował. Dodawał również, że kwestie podatku VAT, nowe opłaty za przemieszczanie towarów i większa biurokracja składają się na prawdziwy "koszmar administracyjny".

