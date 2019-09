Rząd UK liberalizuje podejście do imigrantów? Nowe przepisy pozwolą zagranicznym studentom zostać na Wyspach aż 2 lata po uzyskaniu dyplomu

Wcześniej Theresa May ograniczyła ten czas do zaledwie 4 miesięcy.

Fot. Getty

Studenci zagraniczni będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii przez dwa lata po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów. Rząd uchwalił nowe przepisy, zgodnie z którymi świeżo upieczeni absolwenci brytyjskich uczelni wyższych będą mieli znacznie więcej czasu na znalezienie pracy - i co za tym idzie - osiedlenie się w UK. Wcześniej Theresa May ograniczyła ten czas do zaledwie 4 miesięcy.

Jak podaje agencja „Reuters”, zgodnie z obowiązującymi dotąd przepisami, wprowadzonymi przez byłą premier, Theresę May, (podczas gdy obejmowała stanowisko szefowej Home Office), studenci zagraniczni po zakończeniu studiów na brytyjskich uczelniach mogli przebywać w Wielkiej Brytanii tylko cztery miesiące.

Przeczytaj koniecznie: Home Office chętniej daje ludziom pre-settled status niż settled status. Organizacje walczące o prawa imigrantów są zaniepokojone

Jednak minister edukacji w obecnym rządzie, Gavin Williamson, powiedział: - „Ważny wkład studentów zagranicznych w nasz kraj i uniwersytety ma zarówno kulturalny, jak i ekonomiczny charakter. Ich obecność przynosi korzyści Wielkiej Brytanii”. Minister podkreślił, że wydłużenie okresu umożliwiającego absolwentom osiedlenie się w UK sprawi, że brytyjskie uczelnie będą skuteczniej przyciągać utalentowanych studentów z całego świata.

Nowe przepisy mają pozwolić studentom i absolwentom rozpoczęcie ścieżki kariery na dowolnym poziomie, a nie od razu na takim, który uprawnia do otrzymania wizy dla wykwalifikowanych pracowników.

ZOSTAJESZ W UK PO BREXICIE? INFORMACJE NA TEMAT SETTLED STATUS ZNAJDZIESZ W NASZYM PORADNIKU>>

Jak podaje agencja „Reuters”, zmiany będą stosowały się do osób rozpoczynających studia licencjackie lub wyższe od przyszłego roku na dowolnym kierunku na każdym „zaufanym brytyjskim uniwersytecie lub w instytucji szkolnictwa wyższego, która ma udokumentowane siągnięcia w utrzymywaniu kontroli imigracyjnej”.

Czytaj także: Setki imigrantów z UE regulują swój status w UK za pomocą systemu „Windrush scheme”. Jest bezpieczniejszy – mówią – bo status potwierdza „fizyczny” dokument