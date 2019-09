Setki imigrantów z UE regulują swój status w UK za pomocą systemu „Windrush scheme”. Jest bezpieczniejszy – mówią – bo status potwierdza „fizyczny” dokument

Fot. Getty

Jak donosi dziennik „The Independent”, setki imigrantów z UE regulują swój status w Wielkiej Brytanii za pomocą systemu „Windrush scheme”. W programie tym imigranci otrzymują 'fizyczny' dokument potwierdzający ich status, co sprawia, że czują się w UK znacznie bezpieczniej.

Z informacji Home Office wynika, że do 30 czerwca 2019 r. aż 694 obywateli krajów Unii Europejskiej postanowiło skorzystać z systemu „Windrush scheme”, aby uregulować swój status w Wielkiej Brytanii. Za pomocą programu „Windrush scheme” można otrzymać albo obywatelstwo brytyjskie, albo prawo do bezterminowego pozostania w UK po Brexicie (ang. No Time Limit/Indefinite Leave to Remain). System „Windrush scheme” został wprowadzony po tym, jak ok. pół miliona ludzi z tzw. pokolenia Windrush [pokolenia, które swoją nazwę wzięło od nazwy statku Empire Windrush i które przybyło na Wyspy z dawnych brytyjskich kolonii na Karaibach pomiędzy 1948 a 1971 r. dla uzupełnienia w UK siły roboczej), zostało pozbawionych prawa do publicznej służby zdrowia i/lub rynku pracy. W skrajnych przypadkach imigranci z pokolenia Windrush zostali nawet deportowani do krajów swojego pochodzenia po kilkudziesięciu latach spędzonych w UK.

System „Windrush scheme” został uznany przez wielu imigrantów z krajów Unii Europejskiej za bezpieczniejszy, niż system "settled status", ponieważ prawo do nieograniczonego i bezterminowego pobytu na Wyspach poświadcza w tym wypadku 'fizyczny' dokument. Jeśli z kolei chodzi o system "settled-status", to wszelkie informacje o prawie do pobytu w UK lądują w rejestrze cyfrowym, co oznacza, że w przypadku wystąpienia błędów w tym rejestrze imigranci nie będą w stanie natychmiast udowodnić swojego statusu w UK.

- Program osiedleniowy dla imigrantów z UE jest obarczony wieloma błędami i nawet ci, którym uda się złożyć wniosek o settled status, zostają bez fizycznego dokumentu potwierdzającego ten status. Imigranci mogą stać się ofiarami dyskryminacji w nieprzyjaznej, stworzonej przez rząd atmosferze – powiedział Chai Patel z Joint Council for the Welfare of Immigrants. - Obywatele UE chcą dostać 'fizyczne' dokumenty, które są niezbędne [do życia w UK – przyp.red.]. Rząd musi im takie dokumenty dostarczyć – dodał.

