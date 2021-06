Rząd: To już najwyższy czas, by nauczyć się w UK żyć z Covid-19. Zaświadczenie o szczepieniu nie będzie wymagane na imprezach masowych

Fot. Getty

Rząd brytyjski nie zdecyduje się wprowadzić odgórnego zakazu wstępu na imprezy masowe dla osób niezaszczepionych. Z różnych stron płyną informacje, że to już najwyższy czas, aby społeczeństwo brytyjskie nauczyło się żyć z Covid-19 jak z grypą.

Plan dotyczący ostatecznego zniesienia wszelkich ograniczeń związanych z lockdownem w dniu 19 lipca nie jest zagrożony. Premier Boris Johnson miał właśnie powiedzieć członkom swojego gabinetu, że program szczepień okazał się w Wielkiej Brytanii sukcesem, tak że społeczeństwo będzie w stanie „żyć z Covid-19”, ponieważ znacząco ograniczony został związek pomiędzy nowymi zakażeniami a liczbą hospitalizacji. Natomiast osoba znajdująca się blisko kręgów rządowych dodała anonimowo na łamach „Daily Mail”: - Musimy się przyzwyczaić do tego, że Covid-19 traktujemy bardziej jak grypę. Ludzie otrzymują szczepionkę przeciwko grypie i choć ta pomaga zmniejszyć liczbę poważnych przypadków, to wciąż mamy pewną liczbę zachorowań na grypę i znaczną liczbę zgonów. Kiedy nadejdzie 19 lipca, to liczba przypadków [zachorowań na Covid-19] może być potencjalnie bardzo wysoka, być może to będzie nawet 30 000 lub 40 000 przypadków dziennie. Ale to nie jest sam w sobie powód do tego, by nie pójść naprzód, pod warunkiem, że hospitalizacje i zgony utrzymają się na stosunkowo niskim poziomie.

Życie z koronawirusem w UK

Ale o potrzebie przystosowania się do życia z koronawirusem mówi już też otwarcie rzecznik Downing Street i niektórzy ministrowie. Rzecznik zaznaczył, że „rząd zgodził się co do tego, iż po doprowadzeniu do końca mapy drogowej będziemy w stanie żyć z Covid w przyszłości – nawet jeśli liczba przypadków zachorowań będzie rosła, [ponieważ będzie to możliwe] dzięki ochronie zapewnianej przez szczepionkę”. W podobnym duchu wypowiedziała się minister spraw wewnętrznych Priti Patel, która stwierdziła, że Brytyjczycy będą się musieli przyzwyczaić do życia z koronawirusem. Wreszcie w sprawie głos zabrał także Michael Gove, który zaznaczył, iż ludzie muszą się nauczyć żyć z Covid-19 tak, jak „nauczyli się żyć z grypą”, która też powoduje co roku śmierć tysięcy osób, a nie pociąga za sobą zamknięcia społeczeństwa i gospodarki.

Z nieoficjalnych jeszcze informacji wynika także, że certyfikaty potwierdzające przyjęcie dwóch dawek szczepionki nie będą obligatoryjne na imprezach masowych. Pomimo programów pilotażowych prowadzonych właśnie na stadionie Wembley i kortach Wimbledonu, ich zastosowanie w wymiarze krajowym raczej nie zostanie utrzymane.