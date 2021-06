Które towary są tańsze w Polsce, a które w UK? Zobacz porównanie

Co w Polsce jest najtańsze?

Fot. Getty

Polska jest jednym z dziesięciu najtańszych państw w całej Europie i jednym trzech najtańszych krajów UE. Które produkty bardziej opłaca się kupić w Polsce, a które jednak w UK?

Według niedawno opublikowanych analiz Eurostatu za rok 2020, Polska okazuje się jednym z najtańszych państw w Unii Europejskiej oraz jednym z tańszych państw w całej Europie. Z kolei ogólnie rzecz biorąc, Wielka Brytania należy do państw najdroższych w Europie. Czy wszystko bardziej opłaca się kupować w PL niż w UK?

Ceny w Polsce i w UK

Dane Eurostatu pokazują, że biorąc pod uwagę ogół produktów dostępnych na rynku, w Polsce w 2020 roku ceny były aż o 45,2 proc. niższe od średnich cen w całej Unii Europejskiej. Dla podrównania, ceny w Wielkiej Brytanii okazały się wyższe od średnich cen unijnych o 23 proc. Oznacza to, że na Wyspach jest generalnie znacznie drożej niż nad Wisłą - jednak rekompensuje to znacząca różnica w wysokości zarobków. Co jest najtańsze w Polsce? Czy są towary, których ceny niższe są mimo wszystko w UK?

W Polsce najtańsze są produkty żywnościowe. Polska okazuje się najbardziej opłacalnym miejscem w całej Europie pod względem cen nabiału. W stosunku do średnich unijnych cen mleka czy sera, w Polsce ceny nabiału są niższe o 32,1 proc. Tanio w Polsce można również kupić mięso. Ceny mięsa są nad Wisłą niższe o 39,3 proc. w stosunku do średniej unijnej. Biorąc pod uwagę całą Europę, tańsze mięso można kupić jedynie w Turcji. Opłacalne jest kupować w Polsce również ryby oraz owoce i warzywa.

W Polsce tanie są również samochody. Jak podaje „Business Insider”, Polska jest najtańsza w UE i w całej Europie pod względem średnich cen samochodów. W stosunku do cen unijnych, w naszej ojczyźnie auta są tańsze o 19,8 proc. Innymi towarami, które opłaca się kupić właśnie Polsce są akcesoria związane z wyposażeniem wnętrz.

Czy jest coś, co taniej można kupić w Wielkiej Brytanii niż w Polsce? Okazuje się, że tak. W UK taniej niż w Polsce można kupić ubrania. Różnica w średnich cenach nie jest duża, ponieważ wynosi 0,2 proc., jednak należy wziąć pod uwagę również fakt, że w Polsce zarobki są znacznie gorsze niż w UK - a mimo wszystko ubrania są nad Wisłą droższe niż na Wyspach.