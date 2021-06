Błąd w systemie komputerowym EU Settlement Scheme, przez który niesłusznie wiele kobiet może stracić prawo do pracy i mieszkania w UK

Imigrantki z UE boją się, że stracą prawo do pracy i mieszkania na Wyspach przez błąd w systemie komputerowym dotyczącym EU Settlement Scheme. Według raportu opublikowanego przez „The Guardian”, wiele mężatek, które aplikowany o status zasiedlenia, może mieć kłopot z udowodnieniem posiadania wymaganego statusu od 1 lipca, gdyż w systemie mogą widnieć pod swoimi panieńskimi nazwiskami i wcale o tym nie wiedzieć.

Okazuje się, że wiele imigrantek z UE może po 30 czerwca nie udowodnić swojego statusu zasiedlenia władzom lokalnym czy pracodawcom, gdyż zostały nieprawidłowo zarejestrowane systemie komputerowym EU Settlement Scheme pod swoimi panieńskimi nazwiskami. Duża część z nich nie jest nawet tego świadoma.

Błąd w systemie EU Settlement Scheme

Od 1 lipca imigranci z UE żyjący w Wielkiej Brytanii będą musieli udowodnić, że posiadają status zasiedlenia uprawniający ich do legalnego mieszkania i pracy na Wyspach.

Pochodząca z Francji imigrantka, która mieszka w UK od 1977 roku napisała do „The Guardian”, że obawia się utraty emerytury w Wielkiej Brytanii po tym, gdy Ministerstwo Pracy i Emerytur napisało do niej list ponaglający, aby ubiegała się o status zasiedlenia.

Kobieta ma już jednak przyznany settled status od 2019 roku, jednak – mimo że aplikowała o niego pod nazwiskiem uzyskanym po ślubie, w systemie widnieje pod panieńskim nazwiskiem, które pojawia się jako pierwsze w jej paszporcie.

- Martwi mnie to, czy DWP będzie w stanie mnie znaleźć, gdy w następnym miesiącu będą sprawdzać mój status, bo znają mnie pod panieńskim nazwiskiem, podobnie mój bank i mój GP – powiedziała kobieta.

Paszporty imigrantów z UE

Z raportu „The Guardian” wynika, że wiele krajów UE wydaje paszporty swoim obywatelkom na nazwisko panieńskie oraz to nadane po ślubie, a pogram EU Settlement Scheme odczytuje tylko jedno nazwisko - panieńskie i ono właśnie wykorzystywane jest w procesie aplikacji.

Jak powiedziała parlamentarzystka, Angela Crawley, która zaapelowała do rządu o naprawienie tego błędu w systemie:

- System dotyczący statusu zasiedlenia jest cyfrowy, co oznacza, że wiele kobiet może nawet nie być świadomych, że status zasiedlenia uzyskały na panieńskie nazwisko, z którego już nie korzystają i mogą nie wiedzieć, że pod obecnym nazwiskiem nie mają zagwarantowanych praw. Gdy jedna z kobiet pochodząca z Francji zażądała zmiany jej nazwiska w dokumentacji dotyczącej jej statusu zasiedlenia, powiedziano jej, że nie jest to możliwe i że powinna zwrócić się do władz francuskich o zmianę paszportu. Ze względu na koszty i kłopoty, takie rozwiązanie było nie do przyjęcia.

