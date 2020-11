Rząd podał, jakie regulacje będą obowiązywać w święta. Co będzie dozwolone od 23 do 27 grudnia?

Rząd ustalił, że w czasie świąt, a dokładnie między 23 a 27 grudnia, będą obowiązywać mniej restrykcyjne zasady w całej Wielkiej Brytanii. Wydano też przyzwolenie na spotkania osób z trzech różnych gospodarstw domowych w okresie świątecznym.

Władze Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej zgodziły się wspólnie na złagodzenie restrykcji w okresie świątecznym, a konkretnie od 23 do 27 grudnia, aby mieszkańcy UK mogli spotkać się z bliskimi w tym czasie.

Rząd wydał mieszkańcom Wysp pozwolenie na formowanie tzw. „christmas bubble”, czyli grupy składającej się z trzech różnych gospodarstw domowych, przy czym osoby spoza tej grupy nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniach. Osoby z tzw. „christmas bubble” będą mogły spotykać się w prywatnych domach, wychodzić razem do świątyń, jednak nie będą mogły spotykać się w hotelach czy restauracjach.

Ponadto dzieci, których rodzice żyją osobno, będą mogły przemieszczać się między dwiema osobnymi grupami złożonymi z trzech gospodarstw domowych, jednak starsi (powyżej 65. roku życia) mieszkańcy domów opieki nie będą mogli dołączyć do swoich rodzin w czasie świąt.

Władze Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej wydały wspólne oświadczenie, w którym stwierdzono, że tegoroczne święta nie będą „normalne”. Ponadto wprowadzono pewne zmiany w podróżowaniu w okresie świątecznym. Osoby, które będą przemieszczały się do oraz z Irlandii Północnej otrzymają dodatkowy dzień na podróż.

Boris Johnson ostrzegł jednak przed ryzykiem świątecznego złagodzenia obostrzeń i zaznaczył, że będzie to „czas ostrożnie wesoły”. Eksperci także ostrzegają i twierdzą, że pozwolenie na spotkania w domach przedstawicieli różnych gospodarstw domowych może doprowadzić do wzrostu zachorowań i jeszcze większego zaostrzenia restrykcji w przyszłym roku. Obawy dotyczą szczególnie spotkań ludzi starszych z młodszymi oraz ignorowania zasad przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.

