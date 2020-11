Nowe regulacje, które wchodzą w życie od następnej środy w Anglii

W poniedziałek Boris Johnson ujawnił nowe regulacje, które będą obowiązywać w Anglii po lockdownie od 2 grudnia do końca marca. Oto zasady dotyczące nowego trzystopniowego systemu alertowego.

2 grudnia, czyli już w następną środę kończy się lockdown w Anglii i nastąpi – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rządu – powrót do trzystopniowego systemu alertowego, który będzie już bardziej restrykcyjny niż ostatnio.

Jakie zasady będą obowiązywać w Tier 1, Tier 2 i Tier 3?

W rejonach objętych najniższym poziomem zagrożenia, Tier 1 będzie obowiązywać znowu „zasada sześciu” osób, jednak zostaną zmienione obostrzenia dotyczące pubów i restauracji. Od 2 grudnia puby i restauracje będą mogły przyjmować ostatnie zamówienia do 22:00, ale będą otwarte do godziny 23:00.

W rejonach objętych drugim poziomem zagrożenia, Tier 2 alkohol będzie mógł być tylko serwowany w lokalach do posiłków. Z kolei „reguła sześciu” osób będzie obowiązywała w przestrzeniach otwartych, a spotykanie się ludzi z różnych gospodarstw domowych w przestrzeniach zamkniętych będzie zabronione.

Natomiast tam, gdzie obowiązywać będzie Tier 3, czyli najbardziej restrykcyjne zasady, zarówno puby, jak i restauracje będą musiały zostać zamknięte, chyba że serwują jedzenie na wynos. Kina, kasyna, kręgielnie będą zamknięte. „Reguła sześciu” osób będzie obowiązywać jedynie w przestrzeniach publicznych otwartych, jak parki. Biznesy, które zostaną zmuszone do zamknięcia, dostaną pomoc finansową od rządu.

Co zostanie otwarte 2 grudnia?

Zgodnie z postanowieniem rządu 2 grudnia zostaną otwarte siłownie, baseny, salony tatuażu, kosmetyczne czy fryzjerskie. Jednak z pełną dbałością o bezpieczeństwo. Ponadto dozwolone będą wydarzenia sportowe w Tier 1 do 4 tys. fanów, a w Tier 2 do 2 tysięcy.

Czy dozwolone będą śluby?

Od następnej środy organizacja ślubów/wesel będzie możliwa w Anglii w rejonach objętych Tier 1 i Tier 2, ale nie Tier 3. Zostaną przywrócone te same zasady, które obowiązywały w październiku, czyli w weselu będzie mogło wziąć udział 15 gości.

Podróżowanie po lockdownie

Podróżowanie (zarówno w kraju jak i za granicę) od 2 grudnia będzie możliwe i nie będzie nam grozić za to 200 funtów kary, jednak rząd zniechęca mieszkańców Anglii do przemieszczania się. Jedynie mieszkańcy rejonów objętych Tier 3 nie będą mogli zatrzymać się w hotelach lub innych miejscach tego typu, gdyż zostaną one zamknięte.

Rząd zalecił także mieszkańcom Anglii, aby - jeśli to możliwe - pracowali z domów do kwietnia 2021 roku.