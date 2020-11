Nowe zasady kwarantanny dla podróżujących do Anglii. Od kiedy i jakie reguły będą obowiązywać?

Fot. Getty

Minister Transportu podał datę wprowadzenia w życie nowych przepisów, dotyczących możliwości skrócenia kwarantanny dla osób przybywających do Anglii samolotem, Eurotunelem, promem lub jakimkolwiek innym środkiem lokomocji. Warunkiem skrócenia kwarantanny będzie wykonanie płatnego testu na koronawirusa. Ile kosztuje badanie i od kiedy obowiązują nowe zasady kwarantanny w Anglii?

Już wkrótce osoby podróżujące do Anglii drogą powietrzną, morską lub Eurotunelem będą mogły liczyć na skrócenie kwarantanny o ponad połowę. Minister Transportu Grant Shapps ogłosił, że nowe rozwiązanie „usprawni podróże międzynarodowe, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo społeczeństwu”. Branża turystyczno-podróżnicza przyjęła decyzję władz Anglii z ulgą i zadowoleniem, jednak pojawiły się też komentarze, że decyzja ta powinna była pojawić się znacznie wcześniej. Od kiedy i jakie zasady kwarantanny będą obowiązywać w Anglii?

Angielski Minister Transportu ogłosił, że nowe zasady kwarantanny w Anglii wejdą w życie już 15 grudnia. Podstawową nową regułą będzie możliwość skrócenia kwarantanny dla podróżujących o ponad połowę - jednak warunkiem skrócenia kwarantanny będzie wykonanie testu na obecność koronawirusa.

Zgodnie z nowymi zasadami kwarantanny w Anglii, osoby, które przybędą do Anglii z kraju nie znajdującego się na rządowej liście Travel Corridors, będą nadal objęte 14-dniową kwarantanną dla podróżnych. Jednak od połowy grudnia kwarantannę będzie można zakończyć wcześniej, jeśli otrzyma się negatywny wynik testu na koronawirusa. Test będzie można wykonać po 5 dniach kwarantanny, a zapłacić za niego trzeba będzie z własnej kieszeni.

Jakich cen testów na koronawirusa można się spodziewać i po jakim czasie pojawi się wynik testu? Koszt badania wyniesie od 65 do 120 funtów - zależnie od tego, z testu której prywatnej firmy się skorzysta. Wynik testu na COVID-19 zwykle pojawia się w czasie 24-48 godzin po wykonaniu badania. Oznacza to, że kwarantannę będzie można zakończyć nawet po 6 dniach. Minister Grant Shapps powiedział, że nowe zasady kwarantanny w Anglii pozwolą na powrót do bardziej swobodnego podróżowania - zarówno w celach prywatnych, rodzinnych, turystycznych, jak i zawodowych.

✈️ TEST TO RELEASE FOR INTERNATIONAL ARRIVALS ✈️



We’re cutting the self-isolation period by two thirds from 15 DECEMBER for passengers arriving into England. Taking a privately provided #COVID test on day five & receiving a negative result will end self-isolation. pic.twitter.com/2Q6wqZ6XrN