Rząd obniża cenę testów PCR dla podróżnych o £20. Wystarczy czy to wciąż za mało?

Fot. Getty

Rząd brytyjski uległ naciskom opinii publicznej i obniżył ceny testów PCR dla osób wracających z wakacji za granicą o £20. Czy jednak jest to wystarczająca obniżka?

Rząd brytyjski zdecydował się obniżyć cenę testów PCR na koronawirusa dla osób podróżujących na zagraniczne wakacje. Obniżka testów od NHS Test and Trace ma wynieść £20, a zatem finalnie jeden test ma kosztować nie £88, a £68, a dwa testy - nie £170, a £136. - Wiem, jak bardzo ludzie czekali na letnie wakacje, a także wiem, że koszt testów PCR może tu stanowić przeszkodę. Dlatego jestem zdeterminowany, aby chronić konsumentów i ciężko pracujące rodziny przed niecnymi praktykami oraz zapewnić im dostęp do wysokiej jakości testów za rozsądną cenę – zaznaczył minister zdrowia Sajid Javid. I dodał: - Z przyjemnością ogłaszam, że ze skutkiem natychmiastowym obniżamy cenę testów NHS Test and Trace, do zrobienia drugiego i ósmego dnia, o jedną piątą – z czego skorzystają ludzie w całej Wielkiej Brytanii.

Testy PCR u prywatnych dostawców też będą tańsze?

Wciąż jednak pozostaje problem wysokich cen testów PCR dostarczanych przez firmy prywatne. Ale i tu rząd zobowiązał się właśnie do działania, a minister Javid obiecał przyjrzeć się cenom takich testów. Praktyki stosowane przez firmy prywatne zostaną zweryfikowane przez Urząd ds. Konkurencji i Rynków (ang. Competition and Markets Authority), by upewnić się, że firmy te nie wykorzystują nadmiernie faktu, że mieszkańcy Wysp chcą po pandemii zażyć nieco odpoczynku. - Poleciłem również mojemu działowi pilne przejrzenie listy prywatnych dostawców na gov.uk, aby upewnić się, że polityka cenowa jest wystarczająco przejrzysta. Każdy dostawca, który zostanie uznany za podmiot wprowadzający w błąd opinię publiczną, zostanie wyrzucony [z listy]. Zbyt wielu dostawców zachowuje się jak kowboje i to musi się skończyć. Społeczeństwo powinno mieć możliwość cieszenia się letnimi wakacjami bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów – zaznaczył Javid.