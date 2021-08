Inflacja w Polsce wyniosła 5 proc.! Tak gwałtownego wzrostu cen nie było od 20 lat

Fot. Getty

W lipcu inflacja w Polsce wyniosła 5 proc. w ujęciu rok do roku, osiągając poziom nienotowany nad Wisłą od 20 lat. Wyraźnie podrożała żywność, a także usługi.

Trudno jest przejść obojętnie nad tym, co dzieje się obecnie w Polsce w zakresie wzrostu cen. Główny Urząd Statystyczny poinformował właśnie, że inflacja w Polsce wyniosła 5 proc. w ujęciu rok do roku, czyli najwięcej od 20 lat! Po raz ostatni z tak gwałtownym wzrostem cen w ujęciu rocznym mieliśmy nad Wisłą do czynienia w sierpniu 2001 r. gdy inflacja wyniosła 5,1 proc. Jeśli z kolei chodzi o wzrost cen w ujęciu miesiąc do miesiąca, to wyniósł on 0,4 proc.

Rekordowy wzrost cen odnotowany został w transporcie, gdzie wyniósł 18,5 proc. Poza tym o wysokiej inflacji możemy mówić w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych - 6,1 proc. r/r - i usług w obszarze rekreacji i kultury - 5,6 proc. r/r. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 3,1 proc., natomiast użytkowanie mieszkania/domu oraz korzystanie z nośników energii o 6,2 proc. r/r. Ogólnie, według danych GUS, inflacja towarów wyniosła 4,6 proc. a inflacja usług - 6,2 proc.

To nie koniec problemów z inflacją w Polsce

Ekonomiści ostrzegają jednak, że to jeszcze nie koniec problemów z inflacją w Polsce. "Inflacja CPI wzrosła w VII do 5,0 proc. rok do roku, z 4,4 proc. w czerwcu. Jednym ze źródeł jest inf. bazowa (bez cen żywności i energii - red.), która mogła wzrosnąć do 3,7 proc. (rok do roku). Relatywnie niski wzrost cen wody / kanalizacji sugeruje, że taryfy wodne i podwyżka cen gazu mogą zapowiadać dalszy wzrost inflacji w sierpniu" - czytamy w komunikacie analityków PKO Research opublikowanym na Twitterze.

Polska notuje wysoki wzrost PKB – dobrze radzi sobie ze skutkami pandemii

Żeby jednak nie było aż tak pesymistycznie, to warto jest zaznaczyć, że w II kwartale 2021 r. PKB w Polsce wzrósł aż o 10,9 proc. w ujęciu rok do roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik ten osiągnął 1,9 proc. W tym zakresie jest się z czego cieszyć, ponieważ widać, że Polska naprawdę nieźle radzi sobie ze skutkami pandemii COVID-19. "Wzrost PKB w 2kw 2021 wyniósł 10,9 proc. (rok do roku) - blisko oczekiwań naszych i konsensusu. Oznacza to, że PKB Polski jest już powyżej poziomu sprzed pandemii (czwarty kwartał 2019). Odbiliśmy się szybciej niż nasi partnerzy handlowi. Silna była naszym zdaniem zarówno konsumpcja jak i inwestycje" – czytamy w wiadomości opublikowanej na Twitterze przez ekspertów ING Economics Poland.

Polska gospodarka wzrosła w II kwartale o 10,9% względem dna recesji związanej z pandemią. Taki wynik oznacza, że Polska odrobiła straty związane z pandemią w ubiegłym kwartale – podobne tendencje raportują jak dotychczas jedynie państwa bałtyckie oraz Szwecja. pic.twitter.com/07aD6Ssmbf — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) August 13, 2021