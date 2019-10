„Rz**ać mi się chce jak widzę te ich domy z czerwonej cegły” - Polak nie przebiera w słowach krytykując UK

Zgodnie z najnowszym raportem PwC państwo polskie jest jednym z tych krajów UE, które zabierają swoim obywatelom najwięcej w postaci podatków i składek. Nie jest to najlepszy argument za powrotem do Polski,...

Powrót do PL: Czy „szufladkowanie” indywidualnych historii osób powracających jest niewłaściwe?

Powrót do Polski to temat w ostatnich czasach bardzo głośny. Mówią o tym wszyscy - już nie tylko rodzina, pytająca do znudzenia: „Wiecie już, kiedy wrócicie? Jak to jednak nie w tym roku?”. Różnorodność...