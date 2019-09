"Wróciłem z UK do Polski po 12 latach i szukałem pracy" - ZOBACZ wideo!

Popularny polski vloger na Wyspach bierze na ruszt tematykę powrotową - Zmywak postanowił pożegnać się z Wyspami i wrócić do swojej ojczyzny. W związku z tym nagrał odpowiedni filmik.

Powrót do Polski po latach spędzonych w UK - nasz rząd nie ustaje w zachęcaniu nas do powrotu na kraju. Ostatnio głośno było o planach podniesienia płacy minimalnej, co niejako zbiegło się z premierą nowego filmiku Zmywaka. Popularny polski vloger na Wyspach w jednej ze swoich produkcji zastanawia się nad powrotem do PL.

"Wracacie z Wielkiej Brytanii do Polski? Planujecie zarobki wyższe, niż 'dwa i pół brutto'?" - czytamy w opisie. "Jestem zauroczony treścią polskich ogłoszeń o pracę, zakazem handlu w niedzielę oraz zawodem, którego prawdopodobnie się podejmę - coach motywacyjny i promotor sukcesu! Ja chcę mieć ładnie przystrzyżoną brodę, drogie koszule i umieć przegonić polipy siłą woli. Pytanie do Was! Czy mam szansę zostać trenerem rozwoju osobistego i promotorem sukcesu?" - jak widać, nie sposób traktować serio, tego co pisze Zmywak...

Zobaczcie sami rzeczony filmik:

Uwaga! Materiał filmowy ma charakter humorystyczny i nie należy brać go (do końca!) na serio.

