Ryanair wprowadza restrykcje dla pasażerów i ostrzega: „Będziemy przeszukiwać bagaże podręczne”

Ryanair ostrzega pasażerów przed wnoszeniem alkoholu na pokład i zaostrza przepisy z tym związane. Informuje także, że przed wejściem do samolotu będą przeszukiwane bagaże podręczne.

Ze względu na liczne awantury w trakcie lotów wywołane przez nietrzeźwych pasażerów, irlandzkie linie lotnicze zdecydowały się zaostrzyć przepisy dotyczące wnoszenia na pokład alkoholu.

Zakaz wnoszenia alkoholu na pokład

Klienci Ryanaira przed lotem do Hiszpanii zostali poinformowani, że „cały bagaż podręczny będzie przeszukiwany przed wejściem na pokład” pod kątem posiadania alkoholu. W mailach wystosowanych do wspomnianych pasażerów pojawiło się ostrzeżenie ze strony linii o wprowadzeniu serii „restrykcji” z tym związanych.

Zakaz dotyczy także alkoholi zakupionych w strefie wolnocłowej na lotniskach. Osoby, które je kupią, muszą spakować butelki do walizek lub toreb, które zostaną umieszczone w luku bagażowym. Będzie to bezpłatne dla pasażerów z pierwszeństwem wejścia na pokład lub z małymi torbami.

Dodatkowa opłata lub wyrzucenie alkoholu

Jeśli jednak klienci, którzy kupili alkohol na lotnisku i spakowali go do większej torby, nie mają pierwszeństwa wejścia na pokład, będą musieli uiścić opłatę za odprawę bagażu. Natomiast w przypadku osób, które mają „torbę nie nadającą się do umieszczenia w luku bagażowym”, ich zakupy alkoholowe będą musiały trafić do kosza.

Pijani pasażerowie nie będą wpuszczani na pokład

Ryanair zaznacza także, że bramki przy wejściu na pokład „będą uważnie monitorowane”, a osoby wykazujące jakiekolwiek oznaki zachowań antyspołecznych lub próbujące ukryć alkohol nie zostaną wpuszczone do samolotu.

Część pasażerów wybierających się irlandzkimi liniami do Hiszpanii nie była zadowolona z wprowadzenia restrykcji. Jeden z pasażerów powiedział: „Ryanair – co to ma znaczyć? Angielscy fani piłki nożnej wybierający się do Barcelony… nagle pojawiły się drakońskie ograniczenia dotyczące ich lotów”.

Są również pasażerowie, którym nowe zasady bardzo odpowiadają. Jedna z kobiet wybierająca się do Hiszpanii z UK powiedziała, że wielokrotnie miała wątpliwą przyjemność lecieć samolotem z pijanymi pasażerami, dlatego „rozumie motywację linii”.

Nie wiadomo jednak, czy nowa polityka Ryanaira dotyczyć będzie wszystkich lotów, czy wyłącznie z UK do Hiszpanii, gdyż do tej pory maile o restrykcjach otrzymali wyłącznie pasażerowie udający się w tym kierunku.