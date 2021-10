Pasażerowie byli przerażeni w trakcie lotu Ryanairem. Usłyszeli głośny huk, a później hałas wydobywający się z silnika

W środę, 13 października w trakcie lotu Ryanairem z Manchesteru do Lanzarote pasażerowie usłyszeli głośny huk i hałas wydobywający się z silnika, w związku z czym pilot musiał lądować awaryjnie w Liverpoolu. Jedna z kobiet, która leciała wtedy na wakacje z rodziną, powiedziała, że ludzie na pokładzie byli przerażeni.

Jo Hughes z Chester wybrała się Ryanairem na wakacje wraz ze swoim mężem i 16-letnim synem na Wyspy Kanaryjskie. Jednak po wystartowaniu z Manchesteru w samolocie rozległ się huk, z silnika zaczął wydobywać się głośny hałas, a pilot musiał lądować awaryjnie w Liverpoolu.

Pasażerowie byli przerażeni

W środę w trakcie lotu FR2131 doszło do przerażającego dla pasażerów zdarzenia. Okazało się, że do silnika samolotu wpadł ptak - rozległ się huk, a następnie wszyscy usłyszeli głośny hałas. Sytuacja była poważna i pilot zdecydował się lądować awaryjnie na lotnisku w Liverpoolu.

42-letnia Jo, która leciała wspomnianym samolotem, powiedziała, że zawsze bała się latać, jednak w momencie, gdy na pokładzie rozległ się huk, z przerażenia opatuliła sobie głowę bluzą z kapturem.

Relacja pasażerki

- To był naprawdę wielki huk, a po nim słychać było coś, co brzmiało jak motorówka i rozległy się naprawdę głośne wibracje. Mój mąż patrzył na mnie, a ja patrzyłam na niego – powiedziała Jo.

Po kilku minutach poinformowano pasażerów, że do silnika wpadł ptak i pilot będzie lądował awaryjnie na Liverpool Airport.

- Mogę tylko powiedzieć, że kapitan, drugi pilot i personel byli absolutnie fantastyczni. Byli naprawdę spokojni i ciągle informowali nas o tym, co się dzieje. Kiedy byliśmy w powietrzu, pomyślałam, że nigdy już nie będę chciała latać. Gdy wysiedliśmy z samolotu, byłam bardzo wdzięczna, że wszystko było w porządku i od razu odbył się kolejny lot. Gdyby podstawili samolot następnego dnia, prawdopodobnie nie wsiadłabym do niego, ale ciągle w lekkim szoku właśnie wsiadłam do następnej maszyny.

Oświadczenie Ryanaira

Rzecznik Ryanaira powiedział: „Lot z Manchesteru do Lanzarote (13 października) został przekierowany do Liverpoolu ze względu na to, że ptak wpadł do silnika. Samolot wylądował normalnie, a klienci zostali przekierowany do innego podstawionego samolotu, który poleciał do Lanzarote z niewielkim opóźnieniem około jednej godziny. Ryanair przeprasza wszystkich pasażerów”.