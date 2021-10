Bagaż podręczny w Ryanairze. Jak się spakować w małą torbę?

Fot. Getty

Jak się spakować, żeby zmieścić wszystkie potrzebne rzeczy w mały bagaż podręczy? Jakie wymiary i wagę może mieć bagaż podręczny w Ryanairze? Oto, co musisz wiedzieć przed zabukowaniem biletu lotniczego.

Zasady dotyczące bagażu podręcznego w Ryanairze nie na leżą do najprostszych, ponieważ irlandzki przewoźnik wyróżnia dwa rodzaje bagażu podręcznego – mały i większy bagaż podręczny. Dla większości zwykłych pasażerów dostępna jest jedynie opcja małego bagażu pokładowego. Jak się spakować, żeby zmieścić w małą torbę wszystkie niezbędne rzeczy? Oto kilka praktycznych wskazówek.

Jak spakować bagaż podręczny do Ryanaira?

Dokładnie sprawdź dopuszczalne wymiary i wagę bagażu podręcznego

Pierwsza rzecz, jaką należy dokładnie sprawdzić jeszcze przed zabukowaniem biletu, to maksymalne dozwolone wymiary i waga bagażu podręcznego, przysługującego w przypadku konkretnej rezerwacji. Jak wiadomo, zachodzą różnice w wymiarach między poszczególnymi liniami lotniczymi, ale co gorsze – zdarza się, że dany przewoźnik w pewnym momencie zmienia swoje własne wewnętrzne przepisy. Trzeba być zatem na bieżąco.

Jeśli chodzi o irlandzkie tanie linie lotnicze, należy rozróżnić dwa bagaże podręczne w Ryanairze. W cenę zwykłego biletu lotniczego wliczony jest jedynie mały bagaż podręczny, który można zabrać ze sobą na pokład samolotu, ale który musi zmieścić się pod fotelem poprzedzających Twoje siedzenie. Plusem jest jednak brak limitu kilogramów.

Oprócz małej torby, większy bagaż podręczny przysługuje w przypadku wykupienia pierwszeństwa wejścia na pokład. Większa torba może ważyć do 10 kg i choć nazywana jest również bagażem podręcznym, musi zostać oddana przed kontrolą graniczną, a odbiera się ją przy taśmie bagażowej na lotnisku docelowym.

Jakie są wymiary bagażu podręcznego Ryanair? Mniejszy bagaż podręczny, który można wnieść na pokład, nie może być większy niż następujące wymiary: 40cm X 20cm X 25cm. Z kolei większy bagaż podręczny, który może ważyć maksymalnie 10 kg, nie może być większy niż następujące wymiary: 55cm X 40cm X 20cm.

Jak spakować się do bagażu podręcznego, by zoptymalizować dostępną przestrzeń i zabrać jak najwięcej przydatnych rzeczy? Oto kilka praktycznych wskazówek.

Spakuj tylko niezbędne rzeczy. Podczas pakowania weź pod uwagę, że nie wszystko, co jest potrzebne, trzeba zabierać ze sobą – są rzeczy, które można tanio kupić na miejscu bez żalu, że się ich w pełni nie wykorzysta lub później nie zabierze z powrotem. Do tego typu rzeczy należą m.in. drobne kosmetyki, pasta do zębów, szczoteczka do zębów, mydło, żel pod prysznic czy szampon do włosów. Większość kosmetyków można kupić w wersjach mini, które starczają akurat na krótką podróż – nie trzeba ich zatem dokładać sobie do i tak ograniczonego bagażu podręcznego.

Kompaktowe układanie rzeczy w torbie - to kolejna ważna zasada, jeśli mamy sporo rzeczy do zmieszczenia w małym bagażu podręcznym. Układanie rzeczy tak, by zapełnić każdą wolną przestrzeń w torbie, jest kluczowe, ponieważ pozwoli na wykorzystanie bagażu do maksimum jego możliwości. Można przy tym skorzystać na przykład z worków próżniowych na ubrania, czy postarać się zapychać ubraniami luki między przedmiotami o kształtach bardziej nieregularnych. Przydatne może być także rolowanie lub dokładne składanie rzeczy materiałowych.

Dokumenty i ważne rzeczy schowaj z wierzchu. To ważna zasada, której przestrzeganie przyda się w każdym momencie podróży, w którym potrzebne będzie szybkie odnalezienie dowodu osobistego, paszportu, biletu samolotowego czy portfela. Warto więc z całego bagażu wydzielić te rzeczy, które powinny być pod ręką i w miarę możliwości schować je gdzieś, gdzie będą w łatwo dostępne, ale zarazem też bezpieczne.

Zważ i zmierz bagaż podręczny – gdy już go spakujesz. Nadmiarowe kilogramy lub zbyt duże rozmiary ostatecznego bagażu mogą poskutkować dopłatą do bagażu lub koniecznością wypakowania części rzeczy na lotnisku. Każdy, kto kiedykolwiek miał z tym problem, doskonale wie, jak nieprzyjemne i stresujące są to sytuacje. By im zapobiec, należy jeszcze przed udaniem się na lotnisko dokładnie zważyć i zmierzyć spakowany już bagaż podręczny. W ten sposób w spokoju wybierzemy się w podróż i wsiądziemy do samolotu bez niespodzianek, bo nic nas już nie zaskoczy pod względem bagażu.