Ryanair nie planuje windowania cen biletów na zimę. Przewoźnik desperacko próbuje ratować swój budżet?

Przewoźnik chce zachęcić jak najwięcej osób do latania samolotami.

Ryanair chce zachęcić pasażerów do latania samolotami w najbliższych miesiącach, by wyrównać straty finansowe spowodowane pandemią. Czy czeka nas zima wyjątkowo niskich cen biletów lotniczych irlandzkiego przewoźnika?

Ryanair ogłosił, że pomimo faktu, iż ostatni kwartał był pierwszym od początku pandemii, w którym odnotowano zyski, w rocznej perspektywie przewoźnik spodziewa się ponownie ogromnego deficytu. W związku z tym tania linia lotnicza będzie się starała intensywnie pobudzić popyt na swoje loty w najbliższych miesiąca. Dla pasażerów może to oznaczać, że tej zimy ceny biletów lotniczych Ryanaira najprawdopodobniej nie pójdą w górę.

Ryanair nie zamierza podwyższyć cen biletów lotniczych na zimę

W poniedziałek irlandzki przewoźnik ogłosił, jak wygląda stan jego finansów. Jak się okazuje, za Ryanairem pierwszy kwartalny zysk od początku pandemii – od lipca do września 2021 przewoźnik zarobił 225 milionów euro. Niestety, sytuacja wygląda gorzej w perspektywie całego roku. Wbrew wcześniejszym przewidywaniom, teraz przewoźnik szacuje, że w ciągu roku podatkowego od kwietnia 2021 do marca 2022 odnotuje straty, mieszczące się w przedziale 100-200 milionów euro.

Michael O’Leary w rozmowie z inwestorami, cytowanej przez agencję Reuters, mówił: „Nie ma wątpliwości, że pozostała część roku podatkowego będzie trudna, zima będzie ciężka”. Oznacza to, że Ryanair będzie się mocno starał ożywić swój ruch lotniczy, różnymi sposobami zachęcając pasażerów do kupowania biletów.

Jak relacjonuje agencja Reuters, szef Ryanaira miał w związku z tym zasugerować, że tej zimy ceny biletów lotniczych pozostaną na niskim poziomie, aby odzyskać klientów, którzy przez wiele miesięcy odzwyczajali się od podróżowania, a tym samym aby zwiększyć obłożenie lotów. Z kolei latem 2022 ceny biletów mogą już powrócić do poziomu sprzed pandemii lub nawet go przewyższyć, zakładając, że do tego czasu sytuacja pandemiczna się unormuje – przewidywał szef Ryanaira, jak zawsze z optymizmem patrzący w przyszłość.