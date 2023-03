Ryanair, EasyJet i Jet2 ostrzegają pasażerów podróżujących do lub przez Francję

Akcje protestacyjne mają potrwać do piątku, 10 marca, ale największe utrudnienia mają pojawić się we wtorek.

Linie lotnicze Ryanair, EasyJet i Jet2 ostrzegają pasażerów przed opóźnieniami i utrudnieniami w podróży do i przez Francję w związku ze strajkami na francuskich lotniskach, które potrwają do piątku, 10 marca.

Linie lotnicze przestrzegają podróżnych przed utrudnieniami, które w tym tygodniu mogą wystąpić nie tylko w kursach do Francji, ale także przez francuską przestrzeń powietrzną. Największe utrudnienia mają pojawić się we wtorek.





Strajki na lotniskach we Francji

Ze względu na strajki, loty do Francji lub przez francuską przestrzeń powietrzną mogą być opóźnione. Rząd przygotowuje się na największe zakłócenia we wtorek, kiedy spodziewane są strajki w wielu sektorach i planowane są protesty w miastach w całej Francji przeciwko ustawie emerytalnej.

Reforma, która podniosłaby oficjalny wiek emerytalny z 62 do 64 lat i wymagała 43 lat pracy do uzyskania pełnej emerytury, jest obecnie przedmiotem debaty w parlamencie. Strajki Służby Ruchu Lotniczego (Air Traffic Service) rozpoczęły się w poniedziałek o godzinie 17:00 i zakończą się w piątek o godzinie 5:00.

Ryanair ostrzega podróżnych

W oświadczeniu skierowanym do podróżnych Ryanair poinformował: „Z powodu francuskiego strajku kontroli ruchu lotniczego spodziewamy się możliwych odwołań lub opóźnień lotów do/z Francji w dniach 7 i 8 marca. Pasażerowie, których to dotyczy, zostaną powiadomieni tak szybko, jak to możliwe”.

„Ryanair radzi wszystkim pasażerom, aby śledzili informacje w aplikacji Ryanair i na stronie internetowej w celu uzyskania najnowszych aktualizacji dotyczących ich lotu. Przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane francuskim strajkiem kontroli ruchu lotniczego, który jest całkowicie poza kontrolą Ryanair” – dodała irlandzka linia lotnicza.

Opóźnienia w EasyJet

EasyJet poinformował z kolei: „Spodziewamy się, że wystąpią opóźnienia i pewne zakłócenia z powodu akcji protestacyjnej, dlatego radzimy wszystkim klientom, aby sprawdzili status swojego lotu na naszym urządzeniu do śledzenia lotów w naszej aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej. Należy również pamiętać, że strajk może mieć wpływ na usługi transportu publicznego. Zalecamy wszystkim klientom, aby mieli dużo dodatkowego czasu na dotarcie na lotnisko i rozważenie alternatywnych opcji transportu, jeśli to możliwe."

„Chociaż ta sytuacja jest poza naszą kontrolą, chcielibyśmy przeprosić wszystkich pasażerów za niedogodności. Skontaktujemy się z klientami, których to dotyczy, bezpośrednio za pośrednictwem poczty e-mail i SMS-ów, korzystając z danych podanych w momencie rezerwacji i odprawy. Tylko w przypadku odwołanych lotów radzimy klientom, aby nie podróżowali na lotnisko, ale bezpłatnie przenieśli swoje loty lub uzyskali zwrot pieniędzy” – podała linia.

Wcześniejsze przybycie na lotnisko

Nie tylko Ryanair i EasyJet ostrzega przed utrudnieniami w podróżowaniu. Oświadczenie do swoich klientów wystosowało też Jet2: „Loty do lub przez francuską przestrzeń powietrzną mogą być opóźnione. Jeśli dotyczy to Ciebie, zapewniamy, że postaramy się ograniczyć wszelkie zakłócenia do minimum. Przybądź na lotnisko co najmniej dwie godziny przed czasem odlotu. Odprawa kończy się 40 minut przed planowanym czasem odlotu".

„Jeśli jesteś na Jet2holiday, Twój transfer pozostaje nadal w mocy i odbierze Cię o zaplanowanej godzinie odbioru. Aby uzyskać aktualne informacje, sprawdź ponownie stronę internetową, a także ekrany odlotów i słuchaj komunikatów” - czytamy dalej.

Blokada transportu

W ogólnokrajowych strajkach we Francji z największą mobilizacją mamy obecnie do czynienia w transporcie – oprócz przelotów lotniczych, problemy występują także na kolei (kursuje tylko jeden na pięć pociągów TGV, tanie linie kolejowe TER kursują w takim samym trybie, a pociągi krajowe nie funkcjonują w ogóle za wyjątkiem jednego na dobę na linii Paryż – Clermont-Ferrand).

Sytuacja w transporcie miejskim także jest problematyczna – normalnie funkcjonują tylko dwie linie paryskiego metra (tylko dlatego, że są całkowicie zautomatyzowane). Strajki przeprowadzane są także w szkołach, na uniwersytetach, w zakładach oczyszczania miasta, czy w rafineriach. Szacuje się, że we wtorek w protestach we Francji weźmie udział od 1 do 1,4 miliona osób, a w samym Paryżu od 60 000 do 90 000 osób.

