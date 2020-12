Lekarze GP już za kilka dni uruchomią zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19. Kto będzie mógł z nich skorzystać w pierwszej kolejności?

Fot. Getty

Wielka Brytania, jako pierwszy kraj w Europie, rozpoczęła w tym tygodniu powszechne szczepienia przeciwko COVID-19. Już za kilka dni zapisy na szczepienia uruchomią w lokalnych przychodniach lekarze GP.

W przyszłym tygodniu do wybrzeży Wielkiej Brytanii dotrze transport z ponad 1 mln (między 1,2 mln a 1,6 mln) szczepionek Pfizer-BioNTech zatwierdzonych już na Wyspach do powszechnego zastosowania. W związku z tym już za kilka dni lokalne przychodnie w UK uruchomią zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi, a w pierwszej kolejności szczepionkę będą mogły przyjąć osoby starsze oraz pracownicy domów opieki. Docelowo Wielka Brytania ma zakontraktowane 4 mln dawek szczepionki do końca grudnia, także 1 mln spodziewanych w przyszłym tygodniu szczepionek wraz z 800 000, które trafiły na Wyspy już w tym tygodniu, będą stanowiły ponad połowę tej liczby.

Szczepionka nie zwalnia od zachowania dystansu społecznego

Uruchomienie powszechnego programu szczepień nie oznacza jednak na razie poluzowania jakichkolwiek restrykcji. Doradca rządu, profesor Chris Whitty zaznaczył, że restrykcje dotyczące zachowania dystansu społecznego będzie można zacząć znosić dopiero po zaszczepieniu przynajmniej 20 mln ludzi. - Ta choroba, jak można się było spodziewać, jest znacznie bardziej niebezpieczna dla osób starszych i osób z wcześniej istniejącymi schorzeniami. Kiedy przejdziemy przez tę pierwszą listę, czyli przez 20 milionów ludzi, to będzie można dokonać dalszego wyboru, jak postępować od tego momentu. To będą istotne wybory etyczne i polityczne, a także wybory kliniczne – poinformował Whitty, zaznaczając jednakże, że 20 mln najbardziej narażonych na COVID-19 ludzi nie uda się zaszczepić przed wiosną. - Chcę powiedzieć jasno, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie uzyskamy jeszcze wystarczającej ochrony – dodał profesor.

Ze wstępnych szacunków wynika, że jeśli na rynku brytyjskim dopuszczona zostanie w najbliższym czasie także szczepionka opracowana przez Oxford-AstraZeneca, to 20 mln ludzi uda się w UK zaszczepić do końca lutego.