Brytyjczycy marnują mnóstwo jedzenia, byle tylko móc się napić alkoholu w pubie! Zobacz szokującą relację barmana

Fot. Getty

Jak daleko mogą się posunąć Brytyjczycy, którzy marzą o wypiciu w pubie pinty piwa albo szklaneczki czegoś mocniejszego? Otóż DALEKO, a to, ile marnują przy tym jedzenia, ujawnił właśnie w sieci osłupiały z wrażenia, młody barman z Londynu.

Barman, pracujący na co dzień w jednym z pubów w Londynie, postanowił nagłośnić problem masowego marnowania przez Brytyjczyków jedzenia, które zamawiane jest przez nich tylko i wyłącznie w celu kupienia alkoholu. Zgodnie bowiem z aktualnymi obostrzeniami obowiązującymi w strefach oznaczonych Tier 2 (w tym właśnie w Londynie), klienci pubów mogą wypić pintę piwa lub szklaneczkę czegoś mocniejszego tylko wtedy, gdy przy okazji zamówią coś do jedzenia. A w zasadzie, cytując słowa premiera, gdy „zamówią w lokalu obfity posiłek”. Niestety jednak, jak pokazuje praktyka, londyńczycy nie tylko nie zamawiają w pubach standardowych posiłków, ale też często marnują małe porcje jedzenia (przede wszystkim kanapki), byle tylko móc się napić alkoholu.

Dla młodego barmana, który marnowanie żywności w celu napicia się alkoholu obserwuje od kilku dni, praktyka ta jest całkowicie niedopuszczalna. Zwłaszcza biorąc pod uwagę doniesienia o problemach ponad miliona rodzin w UK ze zorganizowaniem świątecznego przyjęcia za własne pieniądze, nienotowany od lat wzrost zainteresowania pomocą z banków żywności, czy wreszcie prowadzoną przez angielskiego piłkarza Marcusa Rashforda kampanię na rzecz dożywiania dzieci z najuboższych rodzin w trakcie przerw w nauce. „NIE IDŹ DO PUBU, JEŚLI NIE JESTEŚ GŁODNY. Całe to jedzenie poszło do kosza, ponieważ trzy osoby chciały po dwie pinty Moretti. Biorąc pod uwagę wszystkie informacje o ludziach polegających na bankach żywności i darmowych posiłkach w szkole, to jest to całkowicie nieprzyzwoite” - napisał barman w jednym z tweetów, który opatrzył zdjęciem niezjedzonych kanapek. A w jednym z komentarzy do swojego posta młody Anglik zaznaczył także: „Jeśli jesteś zdesperowany, aby pójść do pubu/wesprzeć go, idź tam, gdy jesteś głodny. Oprócz potwornego marnowania jedzenia, którego byłem świadkiem przez ostatnie dwa dni (wyrzucania całych, nietkniętych posiłków do kosza, ponieważ ludzie, którzy je kupili, mieli ochotę na jedna pintę piwa przed złapaniem pociągu do domu), to tak naprawdę powinniście jeść, aby móc się cieszyć napojami alkoholowymi”.

DON'T GO TO THE PUB UNLESS YOU ARE HUNGRY. All this food went in the bin because three people wanted two Morettis each. With everything in the news about people relying on food banks and free school meals, this is utterly obscene. https://t.co/RPsSj3ntekhttps://t.co/kCHNCrIEcbpic.twitter.com/VFlfLh5dke