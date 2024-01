Londyn Ruch kolejowy przez Eurotunel został przywrócony – Eurostar ostrzega przed opóźnieniami

W dniu dzisiejszym, w niedzielę 31 grudnia 2023 połączenia kolejowe realizowane pomiędzy Londynem a kontynentem europejskim przez Eurotunel mają zostać wznowione. Eurostar ostrzega jednak przed znaczącymi opóźnieniami.

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym, w sobotę 30 grudnia 2023 z powodu obfitych opadów deszczu doszło do zalania tuneli kolejowych pod Tamizą w pobliżu Ebbsfleet, na wschód od Londynu. W związku z tym konieczne było odwołanie 41 połączeń na trasach łączących Wyspy Brytyjskie z Paryżem, Brukselą i Amsterdamem. W wyniku tych utrudnień ucierpiało 30 tysięcy pasażerów.

Jak obecnie wygląda sytuacja pociągów Eurostar? Podano, iż połączenia kolejowe przez Eurotunel zostaną wznowione, ale należy oczekiwać, że podróże takie nie będą szły gładko. Operator informuje o potencjalnych ograniczeniach prędkości oraz niepewnej sytuacji drugiego tunelu.

Czy Eurotunel działa?

„Dzięki Network Rail High Speed udało się opanować powodzie w tunelach pod Tamizą, co oznacza, że można teraz korzystać z co najmniej jednego tunelu. Rano będą obowiązywały pewne ograniczenia prędkości, co może powodować opóźnienia, a stacje będą bardzo zajęte” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Eurostar.

„Ograniczenia prędkości i niepewność wokół drugiego tunelu oznaczają, że możliwe są dalsze zakłócenia. Niestety, to bezprecedensowe wydarzenie spowodowało dziś [w sobotę] poważne zakłócenia dla klientów. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Eurostar, aby uzyskać więcej informacji na temat podróży i prawa do odszkodowania” – czytamy dalej.

Co było przyczyną zalania tuneli pod Tamizą?

„Rozumiemy, jak frustrujące było to dla pasażerów i przepraszamy za niedogodności spowodowane w tak ważnym momencie roku” – to z kolei komentarz rzecznika HS1, która obsługuje trasę między Londynem a tunelem pod kanałem La Manche. Zapewniał on, że połączenia zostaną przywrócone rano.

Przypomnijmy, w piątkowy wieczór tunele w pobliżu Ebbsfleet International w hrabstwie Kent wypełniły się wodą. Uniemożliwiło to realizowanie połączeń kolei dużych prędkości. Przyczyną problemu okazało się pęknięcie rury zasilającej system przeciwpożarowy tunelu, a inżynierowi, którzy zajmowali się usuwaniem usterki, zaznaczali, że nie mieli jeszcze do czynienia z takim przypadkiem. Ilość wody była „bezprecedensowa”.