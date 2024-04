Holandia Wybory do Parlamentu Europejskiego w Holandii – jak Polacy mogą głosować?

Obywatele krajów unijnych mieszkający w Holandii w obliczu zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego staną przed decyzję — czy głosować na lokalnych, holenderskich kandydatów, czy jednak oddać głoś na polityków reprezentujących ich ojczyzny.

Jak czytamy na łamach „Dutch News”, w 2019 roku zaledwie 12% obywateli UE mieszkających w Holandii zarejestrowało się do głosowania na lokalnych kandydatów w wyborach do europarlamentu. Rząd w Hadze zobowiązał się wówczas do podjęcia dalszych działań, aby zachęcić ludzi do większej aktywności w tym zakresie. Lokalne władze zwrócą się do obywateli krajów unijnych listownie w tej sprawie.

„Władze samorządowe są zobowiązane do przesłania formularza rejestracji na wybory do Parlamentu Europejskiego wszystkim obywatelom UE mieszkającym w ich granicach. List w tej sprawie i dokument Model Y 32 zostały przetłumaczone na język angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski i hiszpański” – jak przekazuje holenderskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Dodajmy, iż w Holandii zostanie wybranych 31 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jak wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Holandii?

Polacy mieszkający w Holandii, aby wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, staną przed wyborem. Mogą głosować na kandydatów holenderskich lub wybierać wśród polskich polityków. W tym drugim przypadku, jako obywatele RP przebywający poza granicami będą mogli zagłosować wyłącznie osobiście, w siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Dane adresowe komisji zostaną podane w terminie późniejszym. Z kolei w pierwszym przypadku konieczne będzie zarejestrowanie zamiaru głosowania na 44 dni przed terminem wyborów, czyli przed 6 czerwca 2024 roku. Dodajmy przy tym, że „polskie” wybory do europarlamentu odbędą się nieco później, bo 9 czerwca 2024.

Aby oddać głos na kandydata holenderskiego, Polacy mieszkający w Holandii muszą przekazać lokalnej gminie oświadczenie „Model Y 32” najpóźniej do 23 kwietnia 2024 roku. Jest to dokument dla osób mieszkających w Niderlandach, które mają obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej (UE). Wypełniając taki formularz, oświadczasz, że chcesz głosować w Holandii w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego (i w związku z tym oddać głos na holenderskich kandydatów do PE), a nie w kraju członkowskim twojego obywatelstwa. Pamiętaj, jeśli w Holandii chcesz głosować na polskiego kandydata, nie wypełniasz formularza Y 32!

Polacy w Holandii stoją przed wyborem

Po wypełnieniu oświadczenia zostaniesz zarejestrowany/-a jako wyborca w Holandii w wyborach do PE. Jeśli chcesz ponownie głosować w kraju, którego obywatelstwo posiadasz, skontaktuj się z gminą w miejscu zamieszkania, aby wycofać formularz Y 32, a następnie trzeba zarejestrować się w odpowiednim urzędzie kraju ojczystego (póki co nie ma żadnych oficjalnych informacji na ten temat od polskiego rządu).

UWAGA! W wyborach do Parlamentu Europejskiego można oddać tylko jeden głos. Nie wolno głosować na kandydatów do Parlamentu Europejskiego zarówno w Niderlandach, jak i w kraju UE Twojego obywatelstwa. Głosowanie w dwóch krajach podlega karze aresztu do jednego miesiąca lub karze grzywny.

Co trzeba dołączyć do formularza Y 32?

Do wypełnionego formularza należy załączyć kopię jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

– ważny paszport holenderski lub innego kraju UE, lub

– ważne prawo jazdy holenderskie lub innego kraju UE, lub

– holenderski dowód osobisty, lub

– dokument, który cudzoziemiec musi posiadać na mocy Ustawy o cudzoziemcach z 2000 r., aby ustalić jego tożsamość, obywatelstwo i status pobytu.

Formularz trzeba odesłać (wypełniony i podpisany) do lokalnej gminy. Pod podany adres zwrotny zostanie przesłana karta do głosowania, upoważniającą do oddania głosu w Holandii na kandydatów do Parlamentu Europejskiego.

Po więcej informacji w związki z rejestracją, z formularzem Y 32 odsyłamy na oficjalną stronę internetową — znajdziecie tam instrukcje w języku polskim oraz begeleidende brief:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/documenten/publicaties/2021/11/03/vertalingen-model-y-32-duits-engels-frans-met-begeleidende-brief