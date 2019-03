Royal Baby 2019 - Czyli wszystko, co musicie wiedzieć o dziecku księcia Harry'ego i Meghan Markle

Fot. Getty

Termin porodu Meghan Markle zbliża się wielkimi krokami, dlatego przygotowaliśmy dla Was podsumowanie wszystkich najważniejszych informacji związanych z tym jakże wyczekiwanym wydarzeniem. Co zatem musicie wiedzieć o „Baby Sussex”?

Jaki jest spodziewany termin porodu?

Data spodziewanego terminu porodu Megha Markle nie została podana do wiadomości publicznej. Zgodnie z tradycją książę Harry i jego małżonka zdecydowali się zachować tę wiadomość tylko dla siebie i dla ludzi im najbliższych. Jak jednak donoszą doskonale poruszające się w temacie brytyjskie tabloidy, porodu „Baby Sussex” można się spodziewać na dniach – na przełomie marca i kwietnia.

„Baby Sussex” to chłopiec czy dziewczynka?

I takiej informacji para książęca nie podała do informacji publicznej. Podobno Harry i Meghan sami nie chcieli znać przed porodem płci dziecka, ale... na Wyspach spekuluje się, sądząc po charakterze przyjęcia „baby shower” urządzonego Meghan Markle w Nowym Jorku, że dziecko będzie płci żeńskiej.

Czy Meghan urodzi bliźniaki?

To kolejna spekulacja, którą żyją Brytyjczycy. Plotka o tym, że Meghan jest w ciąży bliźniaczej, pojawiła się już na samym początku, a bukmacherzy przyjmują zakłady na taką ewentualność w stosunku 2/1.

Jak będzie miało na imię dziecko księcia Harry'ego i Meghan Markle?

W przypadku, gdyby urodziła się dziewczynka, bukmacherzy stawiają przede wszystkim na Wiktorię (9/1), Alicję (12/1) i Elżbietę (16/1). W przypadku zaś, gdyby urodził się chłopiec, największe szanse daje się Albertowi i Filipowi (12/1), natomiast na dalszych miejscach znajdują się Artur i Jakub (16/1).

Czy Meghan Markle otrzyma urlop macierzyński?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – TAK. Meghan Markle, tak jak każda świeżo upieczona mama w Wielkiej Brytanii, otrzyma prawo do urlopu macierzyńskiego.

„Baby Sussex” - które będzie w linii sukcesji do brytyjskiego tronu?

Dziecko księcia Harry'ego i Meghan Markle będzie 7. w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, za księciem Karolem, księciem Williamem, księciem Jerzym (pierworodnym synem księcia Williama), księżną Karoliną (córką księcia Williama), księciem Ludwikiem (drugim synem księcia Williama) i swoim ojcem księciem Harrym.



W którym szpitalu urodzi Meghan Markle?

Ta informacja owiana jest tajemnicą, ale do porodu dojdzie najprawdopodobniej w szpitalu St. Mary's Hospital w dzielnicy City of Westminster w Londynie. To właśnie w tym szpitalu na świat przyszedł książę Harry oraz trójka dzieci księcia Williama oraz księżnej Kate.

Czy „Baby Sussex” będzie miało podwójne obywatelstwo?

Książę Harry i Meghan Markle mogą zawnioskować o przyznanie swojemu dziecku podwójnego obywatelstwa. Wiadomo jest, że Meghan będzie się starać o obywatelstwo brytyjskie, ale nie jest pewne, czy w związku z tym zrzeknie się obywatelstwa amerykańskiego.