Filmik wyśmiewający nieudolny brytyjski Brexit podbija sieć! "To jest nagranie Davida Camerona, próbującego po cichu uciec z miejsca wypadku" [wideo]

W sieci krąży filmik z podpisem "Brexitująca UK" (ang. "The UK Brexiting"), który w zabawny i niezwykle trafny sposób ukazuje Wielką Brytanię nie mogącą poradzić sobie z Brexitem, który był przecież jej własnym pomysłem.

Filmik szybko stał się hitem, a internauci nie szczędzą wszelkiego rodzaju komentarzy i przytyków kierowanych nie tylko w stronę polityków, ale też w stronę zwykłych obywateli UK. Co ciekawe, ironiczne komentarze pojawiają się zarówno wśród przeciwników Brexitu, jak i wśród jego zwolenników.

Pod filmikiem na jednym z facebookowych fanpage'ów czytamy m.in.:

"- Przynajmniej próbował postawić to z powrotem.

- (...) I właśnie dlatego ten filmik nie jest prawdziwym obrazem Brexitu.

- On próbował to postawić, ale zrezygnował, gdy się okazało, że zadanie go przerasta...

- W takim razie on jest bardziej jak David Cameron".

David Cameron wzywa Izbę Gmin do wykluczenia twardego Brexitu

"- To jest nagranie Davida Camerona, próbującego po cichu uciec z miejsca wypadku".

"- Typowy 'Remainer'. Desperacko usiłuje pozostać".

Nieoczekiwany zwrot akcji: John Bercow zablokował trzecie głosowanie ws. umowy brexitowej Theresy May

"- Ha ha! I nikt nie podchodzi mu pomóc! To takie prawdziwe - Brytanio, sama siebie izolujesz".

"- Nie wiem, czy to powinno mnie bawić. Nie mogę się zdecydować" [wersja ang. drugiego zdania zawiera żart słowny: <I’m on the fence about this>].

- Zwolennik Corbyna?

- Zwolennik kary dla Brexitowców".