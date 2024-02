Crime Rośnie skala oszustw w UK. W 2023 r. złodzieje oskubali Wyspiarzy na 2,3 mld funtów

2023 r. był wyjątkowo udanym rokiem dla oszustów, którym udało się ukraść Wyspiarzom ponad 2 mld funtów. Niestety, eksperci mają dla nas złe wiadomości. Coraz powszechniejsze użycie sztucznej inteligencji oznacza, że oszustw w internecie może być jeszcze więcej.

Brytyjczycy coraz częściej padają ofiarami oszustów

Analiza przeprowadzona przez firmę księgową BDO nie pozostawia złudzeń – Brytyjczycy coraz częściej padają ofiarami oszustów. 2023 rok był drugim najbardziej płodnym pod tym względem dla oszustów rokiem w ciągu ostatnich dwóch dekad. Właśnie w zeszłym roku liczba oszustw popełnionych w Wielkiej Brytanii wzrosła ponad dwukrotnie. Do 2,3 mld funtów. Raport „FraudTrack” pokazuje, że w 2023 r. liczba zgłoszonych spraw wzrosła o 18 proc. do najwyższego poziomu od trzech lat. Natomiast liczba oszustw dotyczących naprawdę dużych kwot, powyżej 50 mln funtów, wzrosła o 60 proc. rok do roku. Połowa z tych ostatnich – czyli oszustw o dużej wartości, przekroczyła kwotę 200 mln funtów.

Przeczytaj też:

W mieszkaniu w Bristolu znaleziono zwłoki trojga dzieci. Policja aresztowała ich matkę Breaking News

Przed „epidemią oszustw” ostrzegają także brytyjskie banki. W zeszłym roku Barclays informował, że do ponad 70 proc. oszustw doszło za pośrednictwem mediów społecznościowych, platform handlowych i aplikacji randkowych.

Gdzie dochodzi do największej liczby oszustw?

Dane pokazują, że do największej liczby oszustw dochodzi w Londynie i w południowo-wschodniej Anglii. Na tych obszarach w ostatnim roku ofiarami oszustów padło o 43 proc. więcej osób. Natomiast szacowana wartość oszustw wzrosła aż o 170 proc. rok do roku. – Analiza danych z ostatniej dekady pokazuje, że liczba zgłoszonych przypadków oszustw rośnie. A kwoty, których dotyczą, stają się coraz wyższe – mówi Kaley Crossthwaite z BDO. I dodaje: – Sądzimy, że prawdopodobnie będzie to postępować. Smutna rzeczywistość jest taka, że oszuści zawsze będą chcieli być o krok do przodu, wykorzystując nowe opcje, takie jak sztuczna inteligencja.

Przeczytaj też:

Zbiory owoców za granicą. Ile można zarobić w 2024 r.? Breaking News

Niestety BDO podejrzewa, że rzeczywisty ogólny poziom oszustw jest znacznie wyższy niż podane 2,3 mld funtów. Wszystko to dlatego, że, jak wynika z the Crime Survey for England and Wales, Wyspiarze zgłaszają policji jedynie co siódme przestępstwo polegające na wyłudzeniu pieniędzy.