Rosnące ceny energii w UK: Rishi Sunak sprzeciwił się aktywniejszemu wsparciu rodzin w potrzebie

Fot. Getty

Do mediów brytyjskich wyciekła informacja, że Rishi Sunak sprzeciwił się podjęciu aktywniejszych działań mających na celu złagodzenie skutków rosnących cen energii w Wielkiej Brytanii. Propozycje dotyczące pomocy najbiedniejszym mieszkańcom UK w uregulowaniu znacznie wyższych rachunków przedstawili kanclerzowi skarbu ministrowie z innych resortów.

Rishi Sunak przygotował jakiś czas temu specjalny plan rabatowy, który ma pomóc Brytyjczykom w pokryciu drastycznie rosnących rachunków za energię. Plan ten obejmuje bezzwrotną dotację do Council Tax w wysokości £150 (dla osób zamieszkujących biedniejsze obszary – nie jest to pomoc dla wszystkich) oraz pożyczkę w wysokości £200, którą będzie jednak trzeba spłacić w ciągu najbliższych pięciu lat, w ratach po £40. I choć kanclerz skarbu próbował ulżyć najbiedniejszym mieszkańcom UK w pokryciu w tym roku rachunków za gaz i prąd, to okazuje się, że niektórzy ministrowie nakłaniali go do dalej idącej pomocy. Do działań pomocowych, które, jaka wynika z ostatnich przecieków, Sunak miał odrzucić.

Rząd powinien aktywniej pomagać mieszkańcom UK w pokryciu rachunków za gaz i prąd?

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kanclerz został poproszony o ponowne przemyślenie sprawy dotyczącej pożyczki w wysokości £200, którą gospodarstwa domowe mają otrzymać jesienią. Niektórzy ministrowie w rządzie Johnsona uważają, że program „ciepło teraz, zapłać później” tylko powiększy i tak spore już zadłużenie wielu brytyjskich rodzin. Do zmiany polityki szczególnie aktywnie miał kanclerza skarbu zachęcać minister ds. biznesu Kwasi Kwarteng. Departament biznesu miał przedstawić Sunakowi trzy opcje w zakresie złagodzenia kosztów utrzymania, jako część podjętej przez rząd strategii bezpieczeństwa energetycznego mającej na celu uniezależnienie Wielkiej Brytanii od zagranicznych paliw kopalnych. I tak departament Kwartenga zasugerował albo zwiększenie pożyczki z £200 do przynajmniej £500, dla wszystkich gospodarstw domowych lub tylko dla najbiedniejszych, albo wydłużenie terminu spłaty £200, albo wreszcie zwolnienie najbiedniejszych gospodarstw domowych z konieczności spłaty pożyczki w ogóle i zamienienie jej w dotację.

Rishi Sunak miał odrzucić wszystkie powyższe propozycje, choć rzecznik kanclerza skarbu odmówił jakiegokolwiek komentarza w sprawie przecieku.