Od 6 kwietnia obowiązują wyższe stawki National Insurance - o ile wzrosły składki w UK?

W dniu dzisiejszym, 6 kwietnia 2022 roku zaczynają obowiązywać podwyższone stawki National Insurance. Jak bardzo pokiereszują one nasze portfele? Kto zapłaci nieco więcej, a kto znacznie więcej?

Podwyżka stawek ubezpieczeń społecznych w Wielkiej Brytanii związana jest z reformą systemu ochrony zdrowia, która została zapowiedziana we wrześniu 2021 roku. Dzięki wzrostowi składek NHS otrzyma dodatkowe środki finansowe w wysokości 12 miliardów funtów w skali roku. Dzięki tym pieniądzom uda się ulżyć "presji" ciążącej na systemie od początki pandemii. Szczególną uwagę zwrócono na sytuację usług medycznych dla osób starszych i opiekę senioralną. Obecnie dla wielu ludzi w podeszłym wieku brak pieniędzy w NHS oznacza brak jakiejkolwiek opieki lub dostęp do opieki na bardzo niskim poziomie. Dla starzejącego się społeczeństwa w UK pozostaje to kluczowym aspektem w sektorze ochrony zdrowia w perspektywie najbliższych dekad.

Ile wynoszą składki na NI w 2022 roku?

O ile wzrośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne w UK? Zgodnie z rządowym planem, wszyscy brytyjscy pracownicy, pracodawcy oraz osoby samozatrudnione od 6 kwietnia 2022 przez okres 12 miesięcy będą płacić o 1,25 proc. więcej na National Insurance. Następnie w 2023 roku podwyżka zostanie przekształcona w nowy podatek - Health and Social Care Levy.

Składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników w wysokości 12% od zarobków do 50 270 funtów i 2% od zarobków powyżej tej kwoty zostały zastąpione stawkami odpowiednio w wysokości odpowiednio 13,25% i 3,25%. W przypadku osób samozatrudnionych równoważne stawki wzrosną z 9% i 2% do 10,25% i 3,25%. Te zmiany nie dotykają jednak osób w wieku emerytalnym, podobnie jak osób o bardzo niskich dochodach (dochód mniejszy niż 9880 funtów rocznie lub 823 funtów miesięcznie).

W jaki sposób nasze pieniądze wpłyną na poprawę funkcjonowania NHS?

Przykładowo, pracownik zarabiający 20 000 funtów rocznie będzie musiał dodatkowo zapłacić 89 funtów rocznie składki NI, a pracownik zarabiający 50 000 funtów rocznie zapłaci dodatkowo 464 funtów rocznie.

Warto w tym miejscu dodać, że zgodnie z zapowiedziami rządu brytyjski system ochrony zdrowia będzie działał ze zwiększoną efektywnością. Do 2023/24, aby wyrównać zaległości wynikające z kryzysu wywołanego oddziały NHS będą działaś na 110 proc. swojej dotychczasowej wydajności.