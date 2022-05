Rosjanin zabrał amunicję i granatnik z pola bitwy w Ukrainie. Do eksplozji doszło w jego samochodzie niedaleko Moskwy [zdjęcia]

fot. Twitter/@UAWeapons

Amunicja, którą pewien mało przewidujący Rosjanin zabrał wraz z granatnikiem przeciwpancernym z pola bitwy w Ukrainie, aby je sprzedać lub jako „trofeum”, eksplodowała w jego samochodzie już na terenie jego kraju niedaleko Moskwy i raniła dwie osoby.

Gazeta „Wieczerniaja Moskwa” donosi, że amunicja zabrana z pola bitwy wraz z ręcznym granatnikiem przeciwpancernym „eksplodowała w bagażniku” raniąc dwie osoby. Jak się okazuje – ładunki wybuchowe znalazły się tam z inicjatywy pewnego nierozsądnego 52-letniego Rosjanina, który zabrał je z pola bitwy w Ukrainie i przewiózł do kraju najprawdopodobniej na sprzedaż.

Szwedzki Pansarskott 86 (AT-4), który został narażony na gwałtowne wstrząsy i niebezpieczne warunki w strefie działań wojennych, nie nadawał się do transportu. Jednak tego nie wziął pod uwagę Rosjanin, który bez wahania zapakował go do bagażnika swojego auta i ruszył przez granicę z Ukrainą do swojego kraju.

#Russia: Why it is unwise to take items from the battlefield: Today, a Swedish Pansarskott 86 (AT-4) launcher exploded in the truck of a civilian car- not in UA, but in Mytishchi, Russia.



It was taken from the battlefields of E. Ukraine- perhaps as a souvenir or for sale. pic.twitter.com/OohtR3ExeJ