Crime Rosja nie ma interesu w tym, żeby zaatakować Polskę. Co jeszcze powiedział Władimir Putin w rozmowie z Tuckerem Carlsonem?

W nocy z czwartku na piątek opublikowany został kontrowersyjny, a dla wielu wręcz skandaliczny wywiad Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem. Wywiad ukazał się w sieci w momencie, gdy w Kongresie USA trwała debata na temat projektu ustawy dotyczącej przekazania Ukrainie kolejnej transzy pomocy, tym razem w wysokości 60 mld dolarów.

Tucker Carlson z wizytą w Moskwie

Władimir Putin zgodził się na wywiad z Tuckerem Carlsonem, uzasadniając to podejściem dziennikarza do konfliktu na Ukrainie, które nie ma być aż tak „stronnicze”, jak podejście większości zachodnich dziennikarzy. Rzeczywiście kontrowersyjny Tucker Carlson, który niedawno, po kilkunastu latach, rozstał się z Fox News Media, dosyć ciepło wypowiadał się o Rosji i jej prezydencie tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie w lutym 2022 r. Dziennikarz, przez liberalnych dziennikarzy w USA nazywany też “niebezpiecznym krzykaczem” lub “tubą propagandową Republikanów”, był wówczas zdania, że „nienawiść do Putina stała się głównym celem amerykańskiej polityki zagranicznej”. Carlson nazwał również Wołodymyra Zełenskiego “dyktatorem” i choć po wybuchu wojny stał się nieco bardziej krytyczny względem Putina, to nadal w sposób bezwzględny opowiadał się przeciwko wspieraniu Ukrainy przez USA.

Why I’m interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

Rosja nie ma zamiaru atakować Polski i jej sojuszników?

W trakcie rozmowy z Tuckerem Carlsonem Władimir Putin stwierdził, że Rosja nie ma interesu w tym, żeby atakować Polskę lub jej sojuszników. Putin, zapytany przez amerykańskiego dziennikarza o prawdopodobieństwo wysłania żołnierzy do Polski odrzekł, że może się tak zdarzyć „tylko w jednym przypadku”. – Jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie mamy interesów w Polsce, na Łotwie, czy gdziekolwiek indziej. Dlaczego mielibyśmy to zrobić. Nie mamy w tym żadnego interesu — zaznaczył prezydent Rosji. I dodał, że „Rosja nie ma globalnych roszczeń terytorialnych”. Jednocześnie Putin nazwał wszelkie spekulacje dotyczące użycia przez Rosję taktycznej broni atomowej „strasznymi historyjkami”, które mają na celu „wyłudzanie [przez Ukrainę] pieniędzy od europejskich podatników” na zbrojenia i pomoc.

Putin zarzucił Polsce kolaborację z Hitlerem

Przynajmniej kilkukrotnie rozmowa Carlsona z Putinem przybrała skandaliczny wymiar, przede wszystkim z uwagi na zupełny brak reakcji na to, co mówi rosyjski prezydent, ze strony dziennikarza. Putin m.in. zarzucił Polsce kolaborację z Adolfem Hitlerem w przededniu II wojny światowej. – Po 1939 roku, po tym jak Polska współpracowała z Hitlerem… Hitler zaoferował Polsce pokój, traktat pokojowy i sojusz, wymagając w zamian oddanie Niemcom tzw. korytarza gdańskiego, który łączył zachodnie tereny Niemiec z Prusami Wschodnimi, Królewcem. Po I Wojnie Światowej to terytorium trafiło do Polski. (…) Hitler poprosił o oddanie [tych terenów] polubownie. Ale odmówili. Choć wciąż kolaborowali z Hitlerem i wzięli udział w rozbiorze Czechosłowacji – powiedział Putin.

Wykład Putina, bez reakcji @TuckerCarlson .

Putin oskarża Polskę, że kolaborowała z Hitlerem. Przykład rosyjskiej manipulacji.

Między innymi dlatego nie należy rozmawiać z dyktatorami. pic.twitter.com/jvncHqQYSh — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) February 9, 2024

Rosja jest gotowa na dialog z Zachodem?

W rozmowie z Carlsonem Władimir Putin chełpił się, że „Rosja nie może zostać pokonana na polu walki”, dlatego jest też gotowa na dialog z Zachodem. W pewnym momencie prezydent Rosji „wyraził ubolewanie”, że Ukraina wycofała się z negocjacji dotyczących zakończenia konfliktu w kwietniu 2022 roku w Stambule. – Cóż, teraz niech pomyślą, jak odwrócić tę sytuację. Nie jesteśmy temu przeciwni. To byłoby zabawne, gdyby nie było tak smutne. Ta niekończąca się mobilizacja na Ukrainie, histeria, problemy wewnętrzne, prędzej czy później będą skutkować porozumieniem — powiedział Putin. I dodał: – Jeśli administracja Zełenskiego na Ukrainie odrzuciła negocjacje, wywodzę to z faktu, że otrzymali instrukcje z Waszyngtonu. Teraz pozwólmy im zobaczyć w Waszyngtonie, że to zła decyzja.