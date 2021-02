Rodzice będą testować dzieci dwa razy w tygodniu po ponownym otwarciu szkół w Anglii. Wyciekły wstępne wytyczne

Zobacz wstępne ustalenia, które wyciekły do brytyjskich mediów.

Fot. Getty

Jak będą funkcjonować angielskie szkoły po ponownym otwarciu? Jakie obowiązku spoczną na rodzicach i jakich zasad należy się spodziewać po stronie szkół? Zobacz wstępne ustalenia, które wyciekły do brytyjskich mediów.

Wstępne wytyczne, dotyczące funkcjonowania angielskich szkół średnich po ich ponownym otwarciu, wyciekły do brytyjskich mediów. Jedno z ustaleń głosi, że rodzice będą robić dzieciom testy na COVID-19 aż dwa razy w tygodniu. Czego jeszcze należy się spodziewać?

Otwarcie szkół w Anglii. Co wiadomo?

Według informacji opublikowanych na łamach The Telegraph, po ponownym otwarciu szkół w Anglii, rodzice dzieci uczęszczających do szkół średnich (secondary schools) będą mieć nowe „obowiązki” w postaci testowania pociech dwa razy w tygodniu pod kątem COVID-19. Szkoły przeprowadzą masowe testy tylko raz - prawdopodobnie na początku wznowienia nauki stacjonarnej. Ma to stanowić kompromis, rozkładając odpowiedzialność za testowanie pomiędzy szkoły i rodziców i ma wstępne poparcie nauczycielskich związków zawodowych.

Ponadto, angielskie szkoły mają być otwierane stopniowo - podobnie, jak to ogłoszono również w Szkocji. W Szkocji otwieranie szkół rozpocznie się już 22 lutego, natomiast w Anglii nie podano jeszcze ostatecznej daty. Wstępne ustalenia przewidują jednak termin otwarcia szkół w Anglii na 8 marca.

W kwestii innych zasad, które mogą obowiązywać w angielskich szkołach po ich ponownym otwarciu, wstępnie spekuluje się także o zaostrzeniu zasad dotyczących noszenia maseczek ochronnych przez uczniów szkół średnich. Według dziennika The Guardian, maseczki będą obowiązkowe poza classroom bubbles we wszystkich secondary schools w Anglii. Szczegóły zostaną prawdopodobnie ogłoszone 22 lutego, gdy Boris Johnson przedstawi rządowy plan wychodzenia z lockdownu.