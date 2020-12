Bezpłatna pomoc psychologiczna online dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak z niej skorzystać?

Fot. Getty

W czasie pandemii zauważyliście, że Wasze dzieci mają mniej okazji do spotkań z rówieśnikami, nie wiedzą, co zrobić z nadmiarem wolnego czasu lub gorzej radzą sobie z nauką? A może Wy czujecie się przemęczeni i nie macie z kim porozmawiać o swoich problemach? Zobaczcie, jak skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego online.

Pandemia i kolejne lockdowny to czas, w którym wszyscy czujemy się gorzej niż zazwyczaj - a każdy wiek ma swoje bolączki. Wiosną dzieci musiały zmierzyć się z zamknięciem szkół i aktualnie wiele z nich wciąż ma trudności z nauką z powodu luki w edukacji. Młodzież i studenci mogą szczególnie cierpieć z powodu ograniczenia kontaktów ze znajomymi i przyjaciółmi. Dorośli z kolei mogą również czuć się osamotnieni na skutek izolacji, a także zagubieni, ponieważ w tym roku pojawiły się trudności finansowe, których wcześniej w ogóle nie podejrzewali. Niewątpliwie też, jedną z bolączek bardziej powszechnych wśród Polaków mieszkających na Wyspach, są trwające od miesięcy utrudnienia w podróżach do Polski, przez które wiele osób od dawna nie widziało się z bliskimi i być może nie zobaczy ich nawet na święta. Wszystkie te problemy, których już wymieniliśmy sporo, są jedynie wierzchołkiem góry lodowej trudności, z którymi każdy z nas może się mierzyć w czasie pandemii i lockdownu. Jak sobie z nimi radzić?

W gąszczu negatywnych informacji, na jakie jesteśmy szczególnie narażeni w okresie epidemii, pojawiają się na szczęście również dobre wiadomości. Jedną z nich jest działalność wolontariuszy, którzy drogą internetową - czyli online - pokonując ograniczenia przestrzenne, niosą wsparcie psychiczne osobom potrzebującym. Jedną z przykładowych akcji niesienia bezpłatnej pomocy psychologicznej jest inicjatywa studentów psychologii i pracowników Instytutu Psychologii KUL, którzy pomimo pandemicznych ograniczeń, czekają online w gotowości na spotkanie z każdym, kto zgłosi się z problemem lub ze zwykłą chęcią rozmowy. Jak skorzystać z darmowej pomocy psychologicznej online? Są na to dwa sposoby.

Bezpłatne wsparcie psychologiczne online dla dzieci i młodzieży

Pierwszy sposób to bezpłatna pomoc psychologiczna studentów-wolontariuszy, którzy współtworzą akcję poMOC Młodych. Inicjatywa skierowana jest do dzieci i osób młodych (do 25. roku życia) i ma charakter wsparcia równieśniczego. W ramach akcji można porozmawiać na każdy temat z wolontariuszami online - przez Messenger, Skype lub Gmail. Rozmowy mogą mieć formę zarówno pisemną (czat, e-mail), jak też mogą być spotkaniem twarzą w twarz za pomocą wideo. Oprócz rozmowy, studenci psychologii oferują darmowe korepetycje i pomoc w nauce.

Główną ideę inicjatywy wyjaśniła nam jedna z wolontariuszek, Klaudia Szczepańska:

„Akcja poMOC Młodych ma na celu udzielenie wsparcia rówieśniczego osobom doświadczającym trudności. Podkreśliłam, iż jest to wsparcie rówieśnicze, ponieważ nie jesteśmy jeszcze „pełnoprawnymi” psychologami, ale studentami i nie świadczymy usług psychologicznych. Obowiązuje nas jednak tajemnica zawodowa. Pomagamy również w nauce (tłumaczymy zagadnienia z różnych przedmiotów, wspólnie robimy zadania np. domowe). Na fanpage'u poMOCY Młodych znajdziecie nie tylko grafik naszych dyżurów, ale również posty psychoedukacyjne czy grafiki zachęcające do przeczytania różnych ciekawych książek i obejrzenia interesujących filmów. Pomysł na tę akcję zrodził się niejako równolegle do inicjatywy naszych profesorów. Nasza akcja została zainicjowana przez panią doktor Małgorzatę Łysiak, która napisała e-mail do studentów psychologii z różnych roczników pytając, czy nie chcielibyśmy się włączyć i współtworzyć tę akcję”.

Czy po wsparcie mogą zgłaszać się osoby mieszkające na co dzień w UK?

„Nieważne gdzie mieszkasz lub nawet czy mówisz po polsku, czy po angielsku (część naszych wolontariuszy posługuje się również językiem angielskim). Postaramy się pomóc na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Moim zdaniem, nie ma żadnych przeszkód w komunikacji z nami niezależnie od tego, gdzie mieszkamy. Dzięki różnym mediom, w jakich działamy, możemy „wpasować się w gusta każdego”. Przykładowo: jeśli osoba nie lubi pisać i woli rozmowę, może do nas zadzwonić na Skype. Jeśli zaś woli pisać, może do nas napisać e-mail ([email protected]) czy wiadomość na Messenger. Wszystko zależy od tego, w jakiej formie jest Ci wygodniej” - wyjaśniła Klaudia Szczepańska.

Czy warto zgłosić się po wsparcie?

„Osoby, które nie są pewne, czy warto się z nami skontaktować proszę: zastanów się nad tym, co Cię powstrzymuje. Jeśli jest to lęk lub inna emocja - możesz nam o tym napisać, razem zastanowimy się, jak sobie z tą emocją poradzić. Jeśli uważasz, że „Tobie nie da się pomóc” - napisz, a my dołożymy wszelkich starań, by wspólnie znaleźć rozwiązanie. Jeśli myślisz, że „nie warto pisać, ponieważ my Cię ocenimy” albo co gorsza „wmówimy jakieś zaburzenie” - absolutnie nie. Nie jesteśmy tu od tego, by Ci mówić co masz robić, czy Cię oceniać. Jesteśmy tu po to, by Ci pomóc, wysłuchać, spróbować poszerzyć perspektywę i (co chyba jest najważniejsze w tych trudnych dla nas wszystkich czasach) - pokazać, że nie jesteś sam/sama ” - podkreśliła wolontariuszka Klaudia.

Więcej informacji na temat akcji poMOC Młodych znajduje się na stronie internetowej oraz na Facebooku: poMOC Młodych. Wiadomości e-mail należy kierować na adres: [email protected].

Bezpłatna pomoc psychologa online

Drugim sposobem na skorzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej online jest zgłoszenie się do praktykujących psychologów-profesjonalistów, niosących wsparcie niezależnie od wieku i kraju zamieszkania. Z darmowej pomocy psychologa online mogą skorzystać zarówno dorośli, jak i młodzież oraz dzieci borykające się trudnościami codzienności lub z poważniejszymi problemami zdrowia psychicznego. Więcej informacji na temat bezpłatnej pomocy psychologów online znajduje się na stronie: WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE.