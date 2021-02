Premier Szkocji ogłosiła plan otwarcia szkół. Kiedy najmłodsi uczniowie wrócą do klasy, a kiedy starsi?

Fot. Getty

Premier Szkocji Nicola Sturgeon ogłosiła plan ponownego otwarcia szkół. Kiedy szkoccy uczniowie wrócą do sal lekcyjnych i w jakiej kolejności?

Szkocja podjęła decyzję w sprawie wznowienia nauczania stacjonarnego. Już niebawem do szkół powrócą najmłodsi uczniowie. Premier Szkocji decyzję ogłosiła we wtorek wieczorem.

Szkocja otwiera szkoły

W poniedziałek 22 lutego 2021 w szkołach w Szkocji zostanie częściowo przywrócone nauczanie stacjonarne. Oznacza to, że określone grupy uczniów powrócą do sal lekcyjnych już od przyszłego tygodnia. Jako pierwsze do szkół wrócą dzieci z roczników od P1 do P3, a także przedszkolaki. Pozostali uczniowie nadal mają uczyć się w ramach edukacji zdalnej. Wyjątek stanowić będzie część uczniów secondary schools, którzy kończą edukację.

Jak na razie nie znana jest data powrotu do szkół pozostałych uczniów. Premier Szkocji zapowiedziała jednak, że najprawdopodobniej drugi etap ponownego otwierania szkół w Szkocji nastąpi najwcześniej za około miesiąc - 15 marca 2021. Bardziej szczegółowe wytyczne - dotyczące różnych aspektó lockdownu w Szkocji - mają zostać opublikowane w przyszłym tygodniu.

Związek nauczycieli w Szkocji poinformował, że wciąż istnieją poważne obawy, dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego nauczycieli i innych pracowników placówek edukacyjnych: „Wszyscy popierają powrót nauczania bezpośredniego tak szybko, jak to możliwe - nie powinno to jednak wypierać obaw związanych z bezpieczeństwem, a nauczyciele będą, co zrozumiałe, zdenerwowani w związku z dzisiejszym ogłoszeniem”.

Więcej informacji o zasadach, które mają obowiązywać w szkockich szkołach od 22 lutego można znaleźć na stronie rządowej: OTWARCIE SZKÓŁ SZKOCJA.