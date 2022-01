Robot po raz pierwszy wykonał samodzielnie operację bez udziału chirurga! Pacjentem nie był jednak człowiek

Robot wykonał operację bez udziału człowieka! Czy to przyszłość nowoczesnej chirurgii?

Fot. Getty

Robot po raz pierwszy wykonał operację bez udziału ręki człowieka! Pacjentem eksperymentalnego, ale wymagającego wysokiej precyzji zabiegu, była świnia.

Naukowcy odpowiedzialni za pierwszy na świecie zabieg wykonany całkowicie przez robota zaznaczają, że cała procedura wymagała dużej precyzji i powtarzalności ruchów. To pierwszy raz, jak informuje dr Axel Krieger z Johns Hopkins University, gdy operacja została wykonana metodą laparoskopową bez jakiejkolwiek pomocy człowieka. Zabieg przeprowadzony przez robota Smart Tissue Autonomous Robot (Star) polegał na połączeniu dwóch końców jelita u zwierzęcia. - Nasze badania pokazują, że możemy zautomatyzować jedno z najbardziej skomplikowanych i delikatnych zadań w chirurgii, jakim jest ponowne połączenie dwóch końców jelita. Star wykonał tę procedurę u czterech zwierząt i dał znacznie lepsze wyniki, niż ludzie, którzy wykonują tę samą procedurę – powiedział dr Krieger.

Chirurgia zostanie zautomatyzowana?

Badania nad automatyzacją niektórych zabiegów chirurgicznych trwają już od wielu lat. Robot Star to ulepszony model z 2016 roku, który co prawda „naprawił” jelita świni, ale wymagał znacznie większego nacięcia, w celu uzyskania dostępu do jelita i o wiele więcej wskazówek w trakcie operacji od ludzi. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że automatyzacja to częściowo przyszłość chirurgii, ponieważ robot może wykonać pewne czynności ze znacznie większą precyzję chirurgiczną. Robot ma do wykorzystania specjalistyczne systemy obrazowania, które zapewniają dokładniejszą wizualizację pola operacyjnego, a także na przykład precyzyjne narzędzia do szycia. - To, co sprawia, że Star jest wyjątkowy, to to, że jest on pierwszym robotem, który planuje, adaptuje i wykonuje plan chirurgiczny w tkance miękkiej przy minimalnej interwencji człowieka – dodał Axel Krieger.