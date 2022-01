Boris Johnson odmawia podania się do dymisji w związku z łamaniem zasad lockdownu

Boris Johnson nie chce podać się do dymisji

Odpowiadając na pytania w parlamencie Boris Johnson został oskarżony przez lidera opozycji, Keir Starmera o zmienianie wersji wydarzeń w sprawie spotkań na Downing Street, które odbyły się w czasie lockdownu i został zapytany, czy zrezygnuje ze stanowiska. Na to pytanie premier odparł krótko: „Nie”.

Boris Johnson znajduje się obecnie w centrum afery związanej z organizowanymi na Downing Street spotkaniami łamiącymi zasady lockdownu. Premier uparcie twierdzi jednak, że on świadomie nie złamał restrykcji i tłumaczył, że „nikt go nie ostrzegł”, że może je złamać biorąc udział w spotkaniach.

Wcześniej Boris Johnson przyznał, że ministrowie, którzy świadomie zwodzą parlament, powinni ustąpić ze stanowiska, jednak sam nie chce tego zrobić mimo pogrążających go informacji.

Premier przeprosił za udział w imprezie w ogrodzie na Downing Street, na którą jego doradca zaprosił pracowników „z własnym alkoholem” w maju 2020 roku, kiedy to obowiązywały restrykcje pierwszego lockdownu. Tłumaczył jednak, że uważał to spotkanie za spotkanie w ramach pracy.

Raport Sue Gray

Sue Gray podjęła się sporządzenia raportu dotyczącego kwestii złamania zasad lockdownu na Downing Street i podejrzewa się, że już go ukończyła, jednak nie podano jeszcze do wiadomości, kiedy przekaże go rządowi.

Premier obiecał, że opublikuje raport Sue Gray w całości i zwróci się do parlamentu w sprawie jego ustaleń.

- Kiedy go otrzymam, oczywiście zrobię dokładnie to, co powiedziałem – powiedział Boris Johnson w czasie napiętej sesji pytań w Izbie Gmin, w czasie której odrzucał pytania dotyczące rezygnacji.

Johnson wezwał swoich krytyków, aby poczekali na wnioski pani Gray, jednak jego obrona w stylu „poczekamy i zobaczymy” osłabła we wtorek, gdy policja poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie niektórych spotkań.

Metropolitan Police poinformowało, że „liczne wydarzenia” w biurze pana Johnsona na Downing Street i innych budynkach rządowych spełniły kryteria policji potrzebne do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie „najpoważniejszych i rażących” naruszeń zasad lockdownu.