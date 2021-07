Rishi Sunak uspokaja: Likwidacja dodatku £20 do Universal Credit nie oznacza zaprzestania pomocy osobom najbiedniejszym

Fot. Getty

Kanclerz Rishi Sunak postanowił uspokoić mieszkańców UK i zaznaczył, że likwidacja jesienią dodatku £20 do Universal Credit nie oznacza, że najbiedniejsze rodziny nie otrzymają wsparcia od państwa. - Rząd Wielkiej Brytanii nie skończył pomagać ludziom – zaznaczył minister.

Rishi Sunak przypomniał, że podwyższenie zasiłku Universal Credit o £20 zawsze miało charakter tymczasowy i miało wspomóc najbiedniejsze rodziny w trakcie wyjątkowych okoliczności, do jakich doprowadziła epidemia koronawirusa. Eksperci ostrzegają, że likwidacja dodatku z końcem września zuboży blisko 6 mln ludzi, ale ministerstwo skarbu na razie pozostaje nieugięte i nie rozważa nawet utrzymania podwyżki na dłużej albo w ogóle na stałe. - To zawsze miała być tymczasowa interwencja, to było jasne od samego początku. Podobnie jak program furlough i inne rzeczy, które wprowadzaliśmy - niektóre z nich zaczną być wycofywane. Ale jeszcze nie skończyliśmy pomagać ludziom przejść [przez epidemię] – poinformował Rishi Sunak, po obejrzeniu turbiny wiatrowej w zakładzie ORE Catapult w Methil, w Szkocji.

Rząd UK pomaga biednym rodzinom na różne sposoby

Kanclerz skarbu, zapytany o to, czy nie obawia się, że likwidacja jesienią dodatku £20 do Universal Credit wpędzi wiele rodzin w szpony biedy, odpowiedział, że istnieje wiele innych form pomocy, z których mogą skorzystać ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej. - Istnieje wiele różnych sposobów, w jakie możemy pomóc tym ludziom. My zapewniamy wsparcie osobom [biednym] w sposób zrównoważony. Myślę, że najwłaściwsza jest pomoc rodzinom w znalezieniu naprawdę dobrze płatnej pracy, to najlepszy sposób na pomoc ich dzieciom. Wiemy, że dzieci dorastające w gospodarstwie domowym, w którym dorośli nie mają pracy, są pięć razy bardziej narażone na ubóstwo niż te, w których rodzice pracują – zaznaczył Rishi Sunak.