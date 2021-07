Liczba osób na furlough spadła do najniższego poziomu od początku pandemii

Na brytyjskiej stronie rządowej podano, że liczba osób będących na furlough spadła do najniższego poziomu od marca ubiegłego roku. Prawie trzy miliony ludzi przestało już korzystać z tej pomocy rządowej.

Wraz z ożywieniem gospodarki i otwarciem biznesów, więcej osób wróciło do pracy i zrezygnowało z furlough – wynika z najnowszych danych opublikowanych na gov.uk. Z takiego stanu rzeczy bardzo zadowolony jest kanclerz skarbu, Rishi Sunak.

Coraz mniej osób na furlough

Ponad pół miliona ludzi w samym czerwcu zrezygnowało z furlough, a mniej niż dwa miliony osób nadal korzysta z pomocy rządowej. Dla porównania w maju ubiegłego roku pracowników na furlough było prawie dziewięć milionów.

Z najnowszych danych wynika również, że spadła liczba młodych osób na furlough – w ciągu ostatnich trzech miesięcy 600 000 osób poniżej 25. roku życia zrezygnowało z tej pomocy rządowej. Pracownicy branży gastronomicznej są najliczniejszą grupą, która wraca do pracy.

Kanclerz skarbu zadowolony ze statystyk

Kanclerz skarbu poinformował w czasie swojej wizyty w Szkocji, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami szkockich firm i pracownikami (którzy wrócili z furlough) w Edynburgu, Glasgow i Fife, że cieszą go nowe statystyki ekonomiczne.

- Fantastycznie jest widzieć otwarte firmy w UK, pracowników wracających do pracy i spadek liczby osób na furlough do najniższego poziomu od wdrożenia programu. Jestem dumny z tego, że nasz Plan for Jobs działa i nasza pomoc będzie kontynuowana w najbliższych miesiącach – powiedział Rishi Sunak.

Jak podano – w następnych tygodniach jeszcze bardziej zmniejszy się liczba osób na furlough.