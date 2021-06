Restrykcje w Anglii "muszą się skończyć 19 lipca" - zapowiedział Sajid Javid, nowy minister zdrowia UK [WIDEO]

Jak Javid odniósł się do krytyki rządu?

Co powiedział Sajid Javid podczas swojego pierwszego wystąpienia w roli ministra zdrowia?

W swoim pierwszym wystąpieniu w roli nowego ministra zdrowia Sajid Javid zadeklarował, że ograniczenia pandemiczne obowiązujące w Anglii "muszą się skończyć 19 lipca".

Podczas swojego wczorajszego wystąpienia w Izbie Gmin, pierwszego w roli następcy Matt Hancocka, Sajid Javid mówił o tym, że cały kraj będzie musiał nauczyć się żyć z wirusem, ale łagodzenie restrykcje będzie "nieodwracalne". Ograniczenia związane z obecnością Covid-19 w Anglii "muszą się skończyć" w dniu 19 lipca 2021 roku, jak ogłosił nowy sekretarz zdrowia Wielkiej Brytanii. Zaznaczał również, że w tym dniu będziemy mieli do czynienia nie tylko z zakończeniem pewnego etapu w walce z pandemią, ale będzie to również "początek nowej, ekscytującej podróży dla naszego kraju".

Przypomnijmy, premier Johnson zapowiedział weryfikację terminu zniesienia obostrzeń przed dwoma tygodniami i dał nadzieję, że być może ostatni etap luzowania będzie miała miejsce już 5 lipca. Minister Javid w swoim wystąpieniu zaznaczał jednak, że "nie widzimy powodu, aby wykraczać poza 19 lipca".

"Wiemy również, że ludzie i firmy potrzebują pewności, więc chcemy, aby każdy krok był nieodwracalny. Jesteśmy to winni Brytyjczykom, którzy tak wiele poświęcili, aby przywrócić ich wolność tak szybko, jak to tylko możliwe i nie czekać ani chwili dłużej, niż to konieczne" - mówił szef resortu zdrowia.

Czy 19 lipca będzie miało miejsce ostatnie luzowanie obostrzeń?

Dodajmy również, że Javid odparł ataki krytyków, którzy utrzymują, że rząd nie nie stosuje już podejścia opartego na "danych, a nie datach" i zaznaczył, że "żadna z wybranych przez nas dat nie wiąże się z zerowym ryzykiem". Podkreślał, że głównym zadaniem rządu w nadchodzącym czasie będzie "pomoc w przywróceniu życia gospodarczego i kulturalnego, które czyni ten kraj tak wspaniałym, przy jednoczesnej ochronie życia i NHS".

Warto również w tym miejscu przypomnieć, że obecny minister zdrowia już wcześniej był członkiem gabinetu kierowanego przez Borisa Johnsona. Od 24 lipca 2019 do 13 lutego 2020 pełnił funkcję kanclerza skarbu, ale złożył swoją dymisję. Co było powodem odejścia Javida ze stanowiska? Według brytyjskich mediów mieliśmy do czynienia z konfliktem między nim, a Dominickiem Cummingsem, głównym doradcą szefa rządu i personą uchodzącą za szarą eminencję na Downing Street 10. Latem 2019 roku Cummings miał stać za zwolnieniem jednego z ważnych urzędników w resorcie kierowanym wówczas przez Javida.

Zaznaczmy, że urodzony w Rochdale członek Partii Konserwatywnej miał uchodzić za kanclerza skarbu tylko z nazwy, ponieważ tak naprawdę ktoś inny miał tam pociągać za sznurki. Według brytyjskich mediów szalę goryczy przelał fakt, iż premier zapowiedział stworzenie specjalnego zespołu doradców, którzy z poziomu Downing Street 10 mieli nadzorować pracę nad budżetem na rok 2020. Jak donoszą źródła zbliżone do samego Javida ten, jako szanujący się polityk, nie mógł się na to zgodzić...