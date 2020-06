Rekordowy spadek gospodarczy w UK! Największy w historii prowadzenia statystyk

Według najnowszych danych brytyjska gospodarka zaliczyła rekordowy spadek w czasie lockdownu. W samym kwietniu, który był pełnym miesiącem izolacji, gdy zamknięto wiele fabryk, sklepów i restauracji, spadek ten wyniósł aż 20,4 proc.

Ostatnie trzy miesiące były wyjątkowo trudne nie tylko dla brytyjskiej gospodarki. Lockdown doprowadził do zamknięcia wielu miejsc pracy, a także w najgorszych przypadkach zwolnień.

Rekordowy spadek

Brytyjski produkt krajowy brutto – GDP – spadł w kwietniu tego roku o 20,4 proc., co jest największym spadkiem w historii prowadzenia statystyk czyli od 1997 roku. W marcu z kolei mieliśmy do czynienia ze spadkiem 5,8-procentowym – jak podało Office for National Statistics.

Polecane: Polska znosi kwarantannę dla WSZYSTKICH Polaków i otwiera granice. Zobacz od kiedy!

Oznacza to, że GDP spadł o 10,4 proc. w ciągu trzech miesięcy do kwietnia, a brytyjska gospodarka zaliczyła najgorszy kwartał. Ekonomiści przewidują, że majowe statystyki także będą niskie, zanim sytuacja zacznie wracać do normy w czerwcu, kiedy to w kraju zaczęto powoli otwierać miejsca pracy.

Kryzys miał być mniejszy

Po tym, jak Boris Johnson wprowadził lockdown 23 marca, a kraj zwolnił pod względem ekonomicznym, eksperci podejrzewali, że kwietniowy spadek GDP będzie na poziomie 18,7 proc., a nie ponad 20 proc.

Jak powiedział Jonathan Athow zajmujący się krajowymi statystykami ekonomicznymi:

- Kwietniowy spadek GDP jest największym w historii Wielkiej Brytanii, ponad trzy razy większy niż miesiąc wcześniej i prawie dziesięć razy większy niż największy spadek przed pandemią. W kwietniu brytyjska gospodarka była około 25 proc. słabsza niż w lutym. Wszystkie sektory gospodarcze na tym ucierpiały, wraz z pubami, szkołami, służbą zdrowia oraz sprzedażą samochodów. Produkcja oraz budowa także odnotowały znaczący spadek, a najbardziej produkcja samochodów oraz budowa domów.

Polecane: Oto 5 kluczowych zasad dotyczących lockdownu, które wchodzą w życie od 15 czerwca w Anglii