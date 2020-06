Oto 5 kluczowych zasad dotyczących lockdownu, które wchodzą w życie od 15 czerwca w Anglii

Od poniedziałku, 15 czerwca rząd wprowadza w życie kolejne zmiany w regulacjach dotyczących lockdownu w Anglii. Dzięki nim mieszkańcy Wysp będą mogli zrobić kolejny krok w kierunku normalnego funkcjonowania.

Rząd regularnie informuje nas o znoszeniu kolejnych obostrzeń dotyczących lockdownu. Zmiany, które wchodzą w życie od poniedziałku, pozwolą nam funkcjonować w jeszcze bardziej zbliżony do normalności sposób. Oto one:

1. Otwarcie sklepów non-essential

Sklepy „non-essential”, czyli z produktami, które nie są pierwszej potrzeby, jak np. sklepy odzieżowe zostaną otwarte w poniedziałek pod warunkiem, że zostaną w nich zachowane zasady dotyczące bezpieczeństwa, jak 2 metry dystansu.

Do sklepów „non-essential” należą m.in. sklepy odzieżowe, obuwnicze, z zabawkami, meblowe, księgarnie, a także krawcy, domy aukcyjne, studia fotograficzne, czy zadaszone rynki spożywcze.

2. Regulacje dotyczące obowiązkowego noszenia maseczek

Od 15 czerwca każda osoba korzystająca z transportu publicznego w Anglii będzie musiała nosić maseczkę ochronną. Ponadto obowiązkiem tym zostaną także objęte osoby, które udają się z wizytą do szpitala, a także ich pracownicy. Wyjątkiem będą małe dzieci, osoby niepełnosprawne oraz te z problemami oddechowymi.

Co istotne, rząd podkreśla, że maski ochronne na twarz nie są tym samym co maski chirurgiczne noszone przez pracowników szpitali i mogą być one zrobione z chusty czy materiału, ważne, aby zakrywały nos i usta. Ponadto powinny być prane lub czyszczone po każdym użyciu.

Zgodnie z radą rządu maseczki ochronne powinny być noszone w każdej sytuacji, w której zachowanie 2-metrowego dystansu jest trudne. Część linii lotniczych, jak easyJet czy Ryanair także wprowadziły wymóg noszenia maseczek przez pasażerów.

3. Otwarcie świątyń do modlitwy

Od 15 czerwca zostaną także otwarte kościoły, meczety, synagogi oraz inne świątynie, ale tylko do celów osobistej modlitwy. Zachowanie dystansu także będzie konieczne. Śluby, msze oraz inne ceremonie nadal są objęte zakazem. Rząd zapowiedział, że msze nie zostaną wznowione na pewno przed 4 lipca.

4. Rozpocznie się otwieranie secondary schools

Zarówno secondary schools oraz colleges w Anglii zaczną od 15 czerwca bezpośrednią pomoc dla uczniów Year 10 oraz Year 12, którzy będą musieli podejść do egzaminów w przyszłym roku. Egzaminy GCSE oraz A-level mają być przeprowadzone zgodnie z planem - zapowiedział minister edukacji.

5. Otwarte zoo oraz kina plenerowe

Zielone światło od rządu dostały takie miejsca jak zoo, czy inne zewnętrzne atrakcje. Niedawno pracownicy zoo ostrzegli rząd, że, jeśli nie otworzy tych miejsc dla odwiedzających, będą mieć kłopot z przetrwaniem.

Obostrzenia zostały zdjęte jedynie dla atrakcji, które mają miejsce na zewnątrz. Natomiast te, których obejrzenie wymaga wizyty w pomieszczeniach zamkniętych, nadal pozostaną zamknięte.

