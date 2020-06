Polska znosi kwarantannę dla WSZYSTKICH Polaków i otwiera granice. Zobacz od kiedy!

Zobacz od kiedy swobodnie wjedziesz do Polski!

Polski rząd ogłosił termin zniesienia kwarantanny i otwarcia granic dla wszystkich Polaków, wybierających się do kraju.

Fot. Getty

Polski rząd ogłosił termin otwarcia granic i całkowitego zniesienia kwarantanny dla wszystkich Polaków oraz mieszkańców Unii Europejskiej, wjeżdżających do kraju. Od kiedy będzie można swobodnie podróżować do Polski?

Dobra wiadomość dla wszystkich Polaków, wybierających się w najbliższym czasie do kraju. Polski rząd ogłosił zniesienie przymusowej 14-dniowej kwarantanny dla wszystkich Polaków, wjeżdżających do kraju oraz otwarcie polskich granic, które są granicami wewnętrznymi UE. Obowiązek kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy ma przestać obowiązywać 13 czerwca - czyli już od północy. Zwolnieni z przymusu izolacji będą nie tylko wszyscy Polacy, ale również obywatele Unii Europejskiej.

W oficjalnym komunikacie na polskich stronach rządowych czytamy:

Już od najbliższej soboty 13 czerwca Polacy po powrocie do kraju nie będą musieli odbywać obowiązkowej kwarantanny. Również obywatele Unii Europejskiej będą mogli bez przeszkód wjeżdżać do Polski. Wszystko dlatego, że znosimy wprowadzone w marcu tymczasowe kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE.

– Podjęliśmy decyzję o otwarciu granic. Od 13 czerwca granice będą otwarte dla państw Unii Europejskiej – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Ograniczamy decyzję na razie do państw UE. Potrzebne są nam jak najszybciej kontakty z tymi krajami – żeby powróciły do poprzedniego stanu – dodał premier.

Zniesienie kwarantanny w Polsce i otwarcie granic od 13 czerwca

W nocy z 12 na 13 czerwca Polska przywraca pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Od tego momentu służby obecne na granicy będą prowadziły kontrole wyrywkowo. Dokładnie tak, jak to się odbywało przed pandemią i wprowadzeniem obostrzeń granicznych w Polsce.

Swobodne podróżowanie

Oznacza to, że od soboty 13 czerwca będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny. Kraje sąsiadujące z Polską zostały już poinformowane o ruchu Polski. Dzięki temu mają czas na przygotowanie się na zmiany.

Granice zewnętrzne UE pozostają jednak zamknięte.

Termin otwarcia granic zgodny z zaleceniem Komisji Europejskiej

Komisja Europejska rekomendowała, aby znieść kontrole granic wewnętrznych w UE od 15 czerwca 2020 roku. Polska działa w zgodzie z tymi zaleceniami.

ZOBACZ WIDEO:

Kiedy Polska wznowi loty?

Należy jednak pamiętać, że otwarcie granic i zniesienie kwarantanny w Polsce nie oznacza wznowienia lotów. We wcześniejszym komunikacie polskiego rządu poinformowano, że pasażerski ruch lotniczy w Polsce będzie wstrzymany co najmniej do 15 czerwca.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnych stronach polskiego rządu: GOV.PL.