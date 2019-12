Rekordowy kurs funta na poziomie 5,08 złotego! Tak dobrze nie było od dawna

Wartość funta podskoczyła do 5,08 złotego i 1,17 euro.

Kurs funta obecnie plasuje się na rekordowo wysokim poziomie od czasu referendum brexitowego. Jego wartość wobec złotówki wzrosła aż do 5,08 złotego, a wobec euro do 1,19 EUR.

Zgodnie z danymi inwestorów przekonanie o zwycięstwie torysów w wyborach, które odbędą się 12 grudnia, wzrosło z 2 proc. do 72 proc., czyli do najwyższego poziomu od rozpoczęcia kampanii. Pewność ta automatycznie przełożyła się na kurs funta, który bardzo umocnił się wobec największych walut na rynku.

W sobotę wartość brytyjskiej waluty plasowała się na poziomie aż 5,08 złotego, 1,19 euro oraz 1,31 dolara. Ogólnie rynek walutowy pozytywnie postrzega tendencję do uformowania rządu większościowego, co jest bardzo prawdopodobne biorąc pod uwagę najnowsze sondaże.

Ostatnia już przed wyborami debata, w której w piątek starli się Jeremy Corbyn z Borisem Johnsonem wypadła na korzyść premiera – według sondaży przeprowadzonych przez You Gov zaraz po debacie w BBC.

Ponadto jak twierdzą ekonomiści zdecydowana wygrana jednej partii w wyborach 12 grudnia przyczyni się nie tylko do szybszego rozwiązania kwestii Brexitu i uniknięcia wyjścia z UE bez umowy, ale także do wzrostu gospodarczego w latach 2020/2021.

Jak powiedział czołowy ekonomista z Berenberg Bank, Holger Schmieding:

- W przeciwieństwie do 2017 roku, w którym doszło do utworzenia rządu mniejszościowego, laburzyści najprawdopodobniej nie zlikwidują przepaści miedzy sobą i konserwatystami. Jeśli Johnson wygra, możemy spodziewać się wzrostu ekonomicznego w przyszłym roku.

Według niego w 2020 roku możemy mieć do czynienia ze wzrostem z 1,3 proc. (w 2019 r.) do 1,8 proc. w 2020 roku, a następnie 2,1 proc. w 2021 roku, co z kolei przełoży się na umocnienie funta szterlinga.

