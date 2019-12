Gwałtowny wzrost kursu funta! Szterling podskoczył do najwyższego poziomu od dwóch lat

Kurs funta podskoczył do najwyższego poziomu od dwóch lat wobec waluty euro zaledwie tydzień przed wyborami parlamentarnymi w UK. Powodem tak zauważalnego wzrostu wartości brytyjskiej waluty są sondaże wyborcze, które coraz bardziej redukują ryzyko utworzenia rządu mniejszościowego.

W czwartek rano kurs funta uplasował się na poziomie 5,07 złotego, 1,18 euro i 1,31 dolara. Jest to najwyższa wartość, jaką osiągnął szterling wobec euro od maja 2017 roku, a wobec dolara od siedmiu miesięcy.

Tak gwałtowny skok brytyjskiej waluty związany jest z opublikowaniem kolejnych sondaży wyborczych, które – przy zbliżających się wielkimi krokami wyborach parlamentarnych 12 grudnia – coraz bardziej redukują ryzyko powstania rządu mniejszościowego.

Nadzieje na stworzenie rządu większościowego zwiększają z kolei szanse na szybką ratyfikację nowej umowy brexitowej oraz uniknięcie twardego Brexitu.

Najnowsze sondaże dają 10-punktową przewagę Partii Konserwatywnej, jednak analitycy finansowi nadal ostrzegają przed zbyt mocnym zawierzaniem prognozom wyborczym.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wartość funta poszybowała w górę aż o 6 proc. wobec największych walut po tym, jak Unia Europejska zgodziła się na wydłużenie terminu Brexitu, co pozwoliło Wielkiej Brytanii uniknąć opuszczenia Wspólnoty bez umowy.

W tym tygodniu z kolei funt wzrósł o 0,83 proc. do 1,31 dolara i o 0,84 proc. do 1,18 euro. Wobec polskiego złotego natomiast po tym, jak 30 listopada wartość szterlinga wzrosła do 5,06 PLN, dwa dni później gwałtownie spadła do 5,01 PLN, aby w kolejnych dwóch dniach powrócić do rekordowego poziomu 5,06 PLN.

