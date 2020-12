Rekordowa liczba zgonów tuż przed świętami. Wielka Brytania odnotowała najczarniejszy wynik od kwietnia

Fot. Getty

Od końca kwietnia w całej Wielkiej Brytanii nie było tak dużej liczby zgonów. Rekordowe statystyki utrzymały się przez dwa dni z rzędu tuż przed Bożym Narodzeniem.

Środa tuż przed Wigilią okazała się najczarniejszym dniem pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa od końca kwietnia. Z powodu COVID-19 w ciągu jednej doby zmarły aż 744 osoby. Ostatni tak wysoki wynik odnotowano 29 kwietnia 2020, informuje Sky News.

Z kolei liczba zachorowań sięgnęła 39 237 - i jest to najwyższy wynik od początku pandemii. Wzrost zachorowań odnotowano już w niedzielę, gdy padł rekord pozytywnych wyników testów na koronawirusa (35 928). Następnie kolejny znaczący wzrost odnotowano we wtorek (36 804 zachorowań). W środę nowych zachorowań było jednak jeszcze więcej.

Według aktualnych danych, całkowita liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii sięgnęła już 2 149 551, a liczba zgonów na koronawirusa (liczonych jako zgony w ciągu 28 dni od pozytywnego testu) sięgnęła 69 051. Według danych z brytyjskich szpitali, obecnie hospitalizowanych z powodu COVID-19 jest 20 917 osób, z czego 2004 osoby przyjęto w środę.

Przypuszcza się, że gwałtowny wzrost zachorowań może być związany z pojawieniem się nowego, bardziej zaraźliwego szczepu koronawirusa, VUI-202012/01. Dane Office for National Statistics (ONS) pokazują ponadto, że między 12 a 18 grudnia 2020 w samej Anglii na COVID-19 chorowała 1 na 85 osób (nie licząc chorych przebywających w szpitalach i domach opieki).

Our latest estimate for England suggests the #COVID19 infection rate has continued to increase.



Around 1 in 85 people not in care homes, hospitals or other institutional settings would test positive from 12 to 18 December https://t.co/ff7bKYolNLpic.twitter.com/wS5pXGZQNZ