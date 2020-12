PILNE: Udało się osiągnąć porozumienie w sprawie Brexitu! Jeszcze dziś Boris Johnson ma wygłosić oficjalne oświadczenie

Przełom w negocjacjach między Brukselą, a Londynem - po całonocnej serii rozmów w sprawie umowy handlowej już dziś ma zostać przedstawione porozumienie w tej sprawie.

Jak czytamy na łamach BBC do ostatniej chwili mają być dopracowywane szczegóły dotyczące kwot połowowych, które przez ostatnie miesiące paraliżowały negocjacje, jednak według ostatnich doniesień impas udało się przełamać. Premier Boris Johnson miał już poinformować członków swojego rządu o postępie w rozmowach i perspektywie porozumienia z UE. Jeszcze dziś ma odbyć się rozmowa telefoniczna szefa brytyjskiego rządu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a następnie ma zostać zorganizowana konferencja prasowa, na które szef brytyjskiego rządu ogłosi wynik negocjacji.

Przełom w negocjacjach brexitowych!

Kluczowe w dojściu do porozumienia satysfakcjonującego obie strony było rozwiązanie trzech "krytycznych" kwestii - kwot połowowych, rządowego wsparcia dla lokalnych firm oraz sposobu egzekwowania umowy.

Według Laury Kuenssberg z BBC ostatecznie nie porozumiano się w kwestii jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii. Wypracowano jednak rozwiązanie polegające na rozstrzygania sporów, który jest zgodny z prawem międzynarodowym, ale nie z prawem obowiązującym w krajach członkowskich UE.

Umowa handlowa między UK, a UE ma zostać ujawniona jeszcze dziś

Co do budzących chyba największe kontrowersje kwestii rybołówstwa na brytyjskich wodach udało się wypracować porozumienie polegające na stopniowym wprowadzaniu nowych ustaleń dotyczących połowów w ciągu pięciu lat, przy czym Wielka Brytania będzie łowić aż dwie trzecie ryb w wodach Wielkiej Brytanii do końca tego okresu.

Jak czytamy na łamach BBC porozumienie o stosunkach handlowych między UK, a UE po Brexcie liczy sobie 2 tysiące stron, a obie strony mają czas do 31 grudnia, aby przekonać swoich parlamentarzystów do poparcia go. Zwykle w przypadku strony unijnej nie było z tym problemu, jednak posłowie z Izby Gmin potrafili głosować przeciwko swojemu rządowi...

Porozumienie ma liczyć około 2000 stron

Warto na zakończenie dodać, że jeśli wszystkie te przewidywania okażą się prawdziwe to do dziś od dnia, w którym Brytyjczycy wyrazili swoją wolę opuszczenia EU w referendum minęło cztery i pół roku, dokładnie 1645 dni...

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem KLIKNIJ TUTAJ!