PILNE: Rząd zaostrza restrykcje w następnych rejonach Anglii. Wykryto też kolejną mutację koronawirusa pochodzącą z Afryki

We wtorek po południu minister zdrowia, Matt Hancock poinformował o zaostrzeniu restrykcji w kolejnych rejonach Anglii. Podniósł też alarm w związku z wykryciem w UK kolejnej mutacji koronawirusa pochodzącej z Afryki Południowej.

W czasie swojego przemówienia na Downing Street Matt Hancock poinformował o konieczności wprowadzenia kolejnych restrykcji w związku ze wzrostem aż o 57 proc. liczby zachorowań na koronawirusa w Anglii w ciągu ubiegłego tygodnia.

Zaostrzenie restrykcji

Zgodnie z decyzją rządu kolejne rejony Anglii zostaną objęte wyższymi stopniami zagrożenia. Minister poinformował o wprowadzeniu Tier 4 w Essex, Norfolk, Sussex, Surrey, Oxfordshire i Hampshire od północy w Boxing Day. Z kolei w Tier 3 znajdą się: Bristol, Gloucestershire, Somerset, Swindon, Isle of Wight, New Forest, Northamptonshire, Cheshire i Warrington. Natomiast w Tier 2 od północy w Boxing Day znajdą się Kornwalia i Herefordshire.

Kolejna mutacja koronawirusa

Hancock poinformował o wykryciu kolejnej mutacji koronawirusa w Wielkiej Brytanii (u dwóch osób), która pochodzi z Południowej Afryki. W związku z tym osoby, które przyjechały na Wyspy z Afryki Południowej w ciągu ostatnich dwóch tygodni zostają objęte natychmiastowym nakazem izolacji.

Hancock w trakcie swojego wystąpienia dodał także, że jest pewien, iż „przejdziemy przez to wszystko” do wiosny. Potwierdził także, że nie ma żadnych dowodów na to, że nowe mutacje koronawirusa są odporne na szczepionkę.